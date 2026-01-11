Personalul didactic auxiliar va putea fi detașat, precum profesorii. Ce categorii sunt vizate de modificările la Legea Educației

Personalul didactic auxiliar va putea fi detașat, la fel ca profesorii, conform Legii 6/2026, publicată în Monitorul Oficial vineri, 9 ianuarie.

Bibliotecarele, informaticienii, secretarele și contabilele din școli vor putea fi astfel mutate ”în interesul învățământului”, scriu jurnaliștii de la Edupedu, care au analizat noile prevederi ale legii.

”În practică, legea noua permite ca bibliotecari, informaticieni, secretare, contabili, consilieri juridici, administratori de patrinomiu, secretari sau auditori să fie detașați din școli către alte unități de învățământ sau instituții din sistemul de educație” scrie publicația.

Personalul didactic auxiliar va putea fi detașat nu doar la altă școală, ci și la direcțiile județene pentru învățământ preuniversitar (DJIP) / Direcția Municipiului București (DMBIP), adică actualele inspectorate școlare județene, și Ministerul Educației și Cercetării.

Aceste destinații de detașare nu existau în forma inițială a legii.

Personalul didactic auxiliar este format din:

bibliotecar, documentarist, redactor

informatician, analist programator

laborant, tehnician

pedagog școlar, instructor de educație extrașcolară

asistent social, mediator școlar

secretar

administrator financiar (contabil)

administrator de patrimoniu

auditor, consilier juridic, consilier, expert, referent din DJIP/DMBIP

infirmiere și îngrijitoare în educația timpurie

supraveghetor de noapte.

În ceea ce îi privește pe profesori, pentru ei și pentru cadrele didactice auxiliare au fost introduse în Legea învățământului preuniversitar două noi posibilități de detașare inexistente până acum: detașarea la inspectoratul școlar și la Ministerul Educației și Cercetării.

