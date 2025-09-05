5 septembrie: Ziua Internațională a Carității. Un apel la solidaritate și compasiune în amintirea Maicii Tereza

5 septembrie – Ziua Internațională a Carității. Este o sărbătoare care pune în prim-plan gesturile de solidaritate, dăruirea dezinteresată și sprijinul acordat celor aflați în nevoie.

Data nu a fost aleasă întâmplător: ea coincide cu ziua în care, în 1997, s-a stins din viață Maica Tereza de Calcutta, simbol al iubirii necondiționate și al compasiunii pentru cei mai vulnerabili.

Maica Tereza este laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 1979 „pentru activitatea întreprinsă în lupta pentru a depăşi starea de sărăcie şi suferinţă, care constituie, de asemenea, o ameninţare la adresa păcii”. 5 septembrie 1997 este ziua în care a trecut la cele veşnice.

Instituită de Organizația Națiunilor Unite în anul 2012, această zi are rolul de a încuraja implicarea societății civile, a instituțiilor și a fiecăruia dintre noi în acțiuni caritabile.

Caritatea nu înseamnă doar donații financiare, ci și timp, empatie, implicare comunitară sau sprijin emoțional.

5 septembrie: Ziua Internațională a Carității. Mesajul

Într-o lume cu inegalități tot mai vizibile, Ziua Internațională a Carității aduce un mesaj puternic: fiecare gest contează.

Fie că vorbim despre ajutorarea persoanelor afectate de sărăcie, sprijinirea copiilor din medii defavorizate, susținerea bătrânilor singuri sau implicarea în campanii de mediu, caritatea rămâne un pilon esențial al unei societăți sănătoase și solidare.

În România, numeroase organizații, fundații și voluntari marchează această zi prin campanii de strângere de fonduri, acțiuni de voluntariat sau proiecte educaționale.

Însă, dincolo de evenimente, Ziua Carității este și o invitație la reflecție: cât de des ne oprim din ritmul alert al vieții pentru a întinde o mână de ajutor?

Mesajul central al zilei este simplu și universal: binele pe care îl facem altora se întoarce, direct sau indirect, în comunitățile în care trăim.

Pe 5 septembrie, dar și în restul anului, caritatea ne reamintește că solidaritatea și compasiunea sunt valori care pot schimba destine.

