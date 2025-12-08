Eveniment
VIDEO UPDATE: Accident grav la Alba Iulia. Persoană lovită de un autoturism. Trafic îngreunat pe Bulevardul Revoluției
Un accident rutier s-a petrecut luni după-amiaza pe Bulevardul Revoluției din Alba Iulia. O persoană a fost lovită de un autoturism.
Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe bulevardul Revoluției din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier.
Din primele date, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.
UPDATE: Persoana rănită este o femeie. Aceasta a fost transportată la spital.
În actualizare.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.