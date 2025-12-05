Connect with us

Florin Roman, cel mai prolific parlamentar de Alba. Jumătate din legile inițiate vreodată de aleșii județului poartă semnătura sa

Deputatul PNL Florin Roman este „campion” între parlamentarii de Alba din toate legislaturile, la numărul de legi adoptate, arată o statistică bazată pe datele publice ale celor două camere ale Parlamentului. 

La final de an, datele privind activitatea legislativă arată că, în ultimii 35 de ani, cei 58 de parlamentari pe care i-a avut județul Alba, senatori și deputați aleși prin vot uninominal sau pe liste, au inițiat sau co-inițiat în total 334 de legi publicate în Monitorul Oficial al României.

Dintre acestea, 142 au fost inițiate și adoptate avându-l ca autor pe deputatul PNL Florin Roman, aflat la începutul celui de-al treilea mandat.

Practic, aproximativ jumătate din legile inițiate vreodată de parlamentarii de Alba poartă semnătura sa.

Cel mai longeviv parlamentar din istoria recentă a județului rămâne însă Alexandru Pereș, cu șase mandate, două de deputat și patru de senator, și cu funcții precum președinte interimar al Senatului și vicepreședinte al acestei camere.

În ceea ce îl privește pe Florin Roman, acesta a ocupat, în mandatul anterior, funcțiile de președinte interimar al Camerei Deputaților, vicepreședinte al Camerei și lider al grupului parlamentar al PNL.

În prezent, conduce pentru a doua oară Comisia pentru Administrație Publică din Camera Deputaților.

Activitatea sa legislativă, marcată de un număr mare de inițiative și amendamente adoptate, îl situează atât în topul parlamentarilor de Alba, cât și între cei cu activitate intensă la nivel național.

În același timp, evoluția politică din ultimele decenii arată că nu mulți parlamentari ai județului au deținut funcții de conducere la nivelul celor două camere ale Parlamentului, precum cele exercitate de Roman și Pereș.

De altfel, este greu de crezut că județul va mai avea prea curând președinți ai Camerei Deputaților sau ai Senatului, fie și interimari.

Din spate nu pare să vină nici un personaj cu anvergură. Unii aleși par deja blazați încă din primul mandat, iar alții doar consumă, inutil, banii contribuabililor.

De remarcat ar mai fi că, în ultimii ani, județul a beneficiat de mai multe investiții publice importante, între care și noul spital de radiologie și cardiologie intervențională, realizări care pot fi puse în legătură atât cu proiectele inițiate la nivel local, cât și cu activitatea parlamentarilor, cum este Roman, care au avut influență la București.

Ultimele articole pe alba24
