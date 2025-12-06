Connect with us

Cărți de la Biblioteca Județeană Alba vor fi disponibile la Vințu de Jos. Raftul bibliotecii, deschis din 8 decembrie

În luna decembrie, Raftul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba va ajunge la Vințu de Jos. Vor fi disponibile cărți din fondul bibliotecii, la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” din localitate.

Luni, 8 decembrie 2025, va fi inaugurat raftul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Activitatea va începe la ora 12.00, la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” din Vințu de Jos.

Vor susține discursuri Simona Cazan, primarul comunei Vințu de Jos, Alina Ioana Crișan, directoarea Școlii Gimnaziale „Iuliu Maniu” din Vințu de Jos și Silvan Stâncel, managerul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

La finalul prezentării proiectului, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, prin managerul Silvan Stâncel și Primăria Comunei Vințu de Jos, prin primar Simona Cazan, vor semna un parteneriat de colaborare, pentru o durată de patru ani. Cele două instituții își propun să deruleze o serie de activități culturale comune.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu Primăria Comunei Vințu de Jos și cu Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” din Vințu de Jos.

