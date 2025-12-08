Ajutoarele sociale și indemnizațiile se plătesc mai devreme în decembrie. ANPIS a anunțat cine primește banii înainte de Crăciun

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că alocațiile, indemnizațiile, stimulentele și celelealte drepturi bănești pentru beneficiari de asistență socială sunt virate în conturi înainte de Crăciun.

Prin agențiile teritoriale, Agenția a virat în 8 decembrie sumele aferente drepturilor lunii noiembrie 2025, pentru: alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

”Pentru a ne asigura de faptul că cetățenii primesc banii înainte de Sărbătorile de iarnă, ANPIS prin agențiile teritoriale va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistență socială care de regulă se plăteau spre final de lună”, precizează Agenția.

Calendarul plăților din decembrie

Drepturile persoanelor cu dizabilități:

vor ajunge în conturile bancare în data de 12 decembrie 2025

plata prin mandat poștal se va realiza în perioada 18–24 decembrie 2025

Venitul minim de incluziune (VMI), alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru TBC și alocația lunară de hrană pentru persoane cu HIV/SIDA

plățile se vor efectua în 19 decembrie 2025 pentru cei care au optat să primescă banii pe card

cel târziu în 24 decembrie 2025 pentru beneficiarii care au solicitat drepturile prin mandat poștal.

