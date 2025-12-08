Ce pensie poți primi, în funcție de meserie: Liste, calcule și tabel cu 12 dintre cele mai populare meserii din România

Ce pensie poți primi, în funcție de meserie: Determinarea pensiei viitoare a devenit o preocupare tot mai frecventă pentru mulți români, pe măsură ce legislația se modifică, iar valoarea punctului de referință influențează direct veniturile de după retragerea din activitate.

Tot mai mulți angajați aleg să își calculeze anticipat pensia, pentru a înțelege în ce categorie s-ar putea încadra și ce venit ar putea încasa la momentul pensionării.

Pe baza regulilor stabilite de Casa Națională de Pensii și a estimărilor privind evoluția salariilor și a punctajelor anuale, poate fi conturată o imagine aproximativă a pensiei în funcție de meserie și de anul ieșirii la pensie.

Mulți cetățeni aleg să își calculeze pensia, înainte de a-și depune actele de pensionare, pentru a-și face o impresie asupra categoriei în care se poate încadra, scrie Mediafax, care citează Gândul.

Vezi și: Cum îți poți recupera vechimea pierdută pentru pensie. Ce să faci dacă ai lucrat la fabrici închise și la angajatori neserioși

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat, pe parcursul întregii perioade de activitate, cu valoarea punctului de referinţă, stabilită prin lege.

La data de 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referinţă este de 81 de lei, potrivit Casei Naționale de Pensii.

Având în vedere modul în care se calculează acest venit, precum și meseria prestată și anul în care cetățeanul iese la pensie, poate fi determinată pensia care ar urma să fie încasată.

Gândul a pregătit un tabel cu 12 dintre cele mai populare meserii din România, de la meserii cu salariu mediu și mic, până la unele cu salariu mai mare. Au fost luați în considerare mai mulți factori, precum:

Se presupune că o persoană intră în câmpul muncii de la vârsta de 25 de ani și lucrează până la vârsta standard (60-65 de ani), adică 35-40 de ani de cotizare;

Se presupune că persoana în cauză are un salariu relativ constant;

Se presupune că raportul faţă de salariul mediu pe economie (adică punctaj mediu anual) este modest (aprox. 1) pentru meserii cu salariu mediu, și mai mare (1.5 – 2) pentru meserii mai bine plătite.

Ce pensie poți primi, în funcție de meserie

Lucrător în fabrică / muncitor necalificat

2026: o pensie de aproape 2.800 de lei;

2030: aproape 3.100 de lei;

2035: o pensie aproximată la 3.400 de lei;

2040: pensie de aproape 3.700 de lei;

2045: pensie de aproape 4.000 de lei;

2050: pensie aproximată la 4.300 de lei.

Lucrător în construcții / meseriaș:

2026: o pensie de aproape 3.100 de lei;

2030: o pensie de aproape 3.400 de lei;

2035: o pensie de aproape 3.700 de lei;

2040: o pensie de aproape 4.000 de lei;

2045: o pensie de aproape 4.300 de lei;

2050: o pensie de aproape 4.600 de lei.

Angajat la birou (salariu mediu):

2026: o pensie de aproape 3.400 de lei;

2030: o pensie de aproape 3.700 de lei;

2035: o pensie de aproape 4.000 de lei;

2040: o pensie de aproape 4.300 de lei;

2045: o pensie de aproape 4.700 de lei;

2050: o pensie de aproape 5.000 de lei.

Învățător / educator / profesor primar:

2026: o pensie de aproape 3.700 de lei;

2030: o pensie de aproape 4.100 de lei;

2035: o pensie de aproape 4.400 de lei;

2040: o pensie de aproape 4.800 de lei;

2045: o pensie de aproape 5.100 de lei;

2050: o pensie de aproape 5.500 de lei.

Ce pensie poți primi, în funcție de meserie

Șofer (transport, logistică):

2026: o pensie de aproape 3.400 de lei;

2030: o pensie de aproape 3.700 de lei;

2035: o pensie de aproape 4.000 de lei;

2040: o pensie de aproape 4.300 de lei;

2045: o pensie de aproape 4.700 de lei;

2050: o pensie de aproape 5.000 de lei.

Funcționar public:

2026: pensie aproximată la 3.700 de lei;

2030: pensie aproximată la 4.100 de lei;

2035: pensie aproximată la 4.400 de lei;

2040: pensie aproximată la 4.800 de lei;

2045: pensie aproximată la 5.100 de lei;

2050: pensie aproximată la 5.500 de lei.

Specialist IT:

2026: o pensie de aproape 5.000 de lei;

2030: o pensie de aproape 5.600 de lei;

2035: o pensie de aproape 6.200 de lei;

2040: o pensie de aproape 6.800 de lei;

2045: o pensie de aproape 7.400 de lei;

2050: o pensie de aproape 8.000 de lei.

Ce pensie poți primi, în funcție de locul de muncă: Medic / Asistent medical:

2026: o pensie de aproape 4.200 de lei;

2030: o pensie de aproape 4700 de lei;

2035: o pensie de aproape 5.200 de lei;

2040: o pensie de aproape 5.700 de lei;

2045: o pensie de aproape 6.200 de lei;

2050: o pensie de aproape 6.800 de lei.

Inginer / Tehnician:

2026: o pensie de aproape 3.900 de lei;

2030: o pensie de aproape 4.300 de lei;

2035: o pensie de aproape 4.700 de lei;

2040: o pensie de aproape 5.100 de lei;

2045: o pensie de aproape 5.600 de lei;

2050: o pensie de aproape 6.000 de lei.

Vânzător / lucrător retail:

2026: ar putea încasa o pensie de 2.800 de lei;

2030: ar putea încasa o pensie de 3.100 de lei;

2035: ar putea încasa o pensie de 3.400 de lei;

2040: ar putea încasa o pensie de 3.700 de lei;

2045: ar putea încasa o pensie de 4.000 de lei;

2050: ar putea încasa o pensie de 4.300 de lei.

Servicii (hoteluri, curățenie etc.)

2026: o pensie de aproape 2.500 de lei;

2030: o pensie de aproape 2.800 de lei;

2035: o pensie de aproape 3.100 de lei;

2040: o pensie de aproape 3.400 de lei;

2045: o pensie de aproape 3.700 de lei;

2050: o pensie de aproape 4.000 de lei.

Manager / conducere medie:

2026: o pensie de aproape 4.500 de lei;

2030: o pensie de aproape 5.100 de lei;

2035: o pensie de aproape 5.700 de lei;

2040: o pensie de aproape 6.300 de lei;

2045: o pensie de aproape 6.900 de lei;

2050: o pensie de aproape 7.500 de lei

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News