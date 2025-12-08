Connect with us

Economie

Ce pensie poți primi, în funcție de meserie: Liste, calcule și tabel cu 12 dintre cele mai populare meserii din România

Publicat

acum 21 de secunde

Ce pensie poți primi, în funcție de meserie: Determinarea pensiei viitoare a devenit o preocupare tot mai frecventă pentru mulți români, pe măsură ce legislația se modifică, iar valoarea punctului de referință influențează direct veniturile de după retragerea din activitate.

Tot mai mulți angajați aleg să își calculeze anticipat pensia, pentru a înțelege în ce categorie s-ar putea încadra și ce venit ar putea încasa la momentul pensionării.

Pe baza regulilor stabilite de Casa Națională de Pensii și a estimărilor privind evoluția salariilor și a punctajelor anuale, poate fi conturată o imagine aproximativă a pensiei în funcție de meserie și de anul ieșirii la pensie.

Mulți cetățeni aleg să își calculeze pensia, înainte de a-și depune actele de pensionare, pentru a-și face o impresie asupra categoriei în care se poate încadra, scrie Mediafax, care citează Gândul.

Vezi și: Cum îți poți recupera vechimea pierdută pentru pensie. Ce să faci dacă ai lucrat la fabrici închise și la angajatori neserioși

Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat, pe parcursul întregii perioade de activitate, cu valoarea punctului de referinţă, stabilită prin lege.

La data de 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referinţă este de 81 de lei, potrivit Casei Naționale de Pensii.

Având în vedere modul în care se calculează acest venit, precum și meseria prestată și anul în care cetățeanul iese la pensie, poate fi determinată pensia care ar urma să fie încasată.

Gândul a pregătit un tabel cu 12 dintre cele mai populare meserii din România, de la meserii cu salariu mediu și mic, până la unele cu salariu mai mare. Au fost luați în considerare mai mulți factori, precum:

Se presupune că o persoană intră în câmpul muncii de la vârsta de 25 de ani și lucrează până la vârsta standard (60-65 de ani), adică 35-40 de ani de cotizare;

Se presupune că persoana în cauză are un salariu relativ constant;

Se presupune că raportul faţă de salariul mediu pe economie (adică punctaj mediu anual) este modest (aprox. 1) pentru meserii cu salariu mediu, și mai mare (1.5 – 2) pentru meserii mai bine plătite.

Ce pensie poți primi în funcție de meserie

Ce pensie poți primi, în funcție de meserie

Ce pensie poți primi, în funcție de meserie

Lucrător în fabrică / muncitor necalificat

  • 2026: o pensie de aproape 2.800 de lei;
  • 2030: aproape 3.100 de lei;
  • 2035: o pensie aproximată la 3.400 de lei;
  • 2040: pensie de aproape 3.700 de lei;
  • 2045: pensie de aproape 4.000 de lei;
  • 2050: pensie aproximată la 4.300 de lei.

Lucrător în construcții / meseriaș:

  • 2026: o pensie de aproape 3.100 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 3.400 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 3.700 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 4.000 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 4.300 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 4.600 de lei.

Angajat la birou (salariu mediu):

  • 2026: o pensie de aproape 3.400 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 3.700 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 4.000 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 4.300 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 4.700 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 5.000 de lei.

Învățător / educator / profesor primar:

  • 2026: o pensie de aproape 3.700 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 4.100 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 4.400 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 4.800 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 5.100 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 5.500 de lei.

Ce pensie poți primi, în funcție de meserie

Șofer (transport, logistică):

  • 2026: o pensie de aproape 3.400 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 3.700 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 4.000 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 4.300 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 4.700 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 5.000 de lei.

Funcționar public:

  • 2026: pensie aproximată la 3.700 de lei;
  • 2030: pensie aproximată la 4.100 de lei;
  • 2035: pensie aproximată la 4.400 de lei;
  • 2040: pensie aproximată la 4.800 de lei;
  • 2045: pensie aproximată la 5.100 de lei;
    2050: pensie aproximată la 5.500 de lei.

Specialist IT:

  • 2026: o pensie de aproape 5.000 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 5.600 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 6.200 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 6.800 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 7.400 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 8.000 de lei.

Ce pensie poți primi, în funcție de locul de muncă: Medic / Asistent medical:

  • 2026: o pensie de aproape 4.200 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 4700 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 5.200 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 5.700 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 6.200 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 6.800 de lei.

Inginer / Tehnician:

  • 2026: o pensie de aproape 3.900 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 4.300 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 4.700 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 5.100 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 5.600 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 6.000 de lei.

Vânzător / lucrător retail:

  • 2026: ar putea încasa o pensie de 2.800 de lei;
  • 2030: ar putea încasa o pensie de 3.100 de lei;
  • 2035: ar putea încasa o pensie de 3.400 de lei;
  • 2040: ar putea încasa o pensie de 3.700 de lei;
  • 2045: ar putea încasa o pensie de 4.000 de lei;
  • 2050: ar putea încasa o pensie de 4.300 de lei.

Servicii (hoteluri, curățenie etc.)

  • 2026: o pensie de aproape 2.500 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 2.800 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 3.100 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 3.400 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 3.700 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 4.000 de lei.

Manager / conducere medie:

  • 2026: o pensie de aproape 4.500 de lei;
  • 2030: o pensie de aproape 5.100 de lei;
  • 2035: o pensie de aproape 5.700 de lei;
  • 2040: o pensie de aproape 6.300 de lei;
  • 2045: o pensie de aproape 6.900 de lei;
  • 2050: o pensie de aproape 7.500 de lei
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 21 de secunde

Ce pensie poți primi, în funcție de meserie: Liste, calcule și tabel cu 12 dintre cele mai populare meserii din România
comunicat FINALIZARE PROIECT comuna radesti
Actualitateacum 16 minute

Comunicat finalizare proiect ”Înființare sistem de supraveghere video în comuna Rădești, județul Alba”
Evenimentacum 36 de minute

Tată și fiu din Bucerdea Grânoasă, REȚINUȚI de polițiști după ce l-au amenințat pe un consătean. Tânărul avea asupra sa un cuțit
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
cetate, alba iulia, cetatea alba carolina
Administrațieacum 3 zile

Alba Iulia va deveni oficial Capitala Tineretului din România 2026. Evenimentul de semnare, programat în 10 decembrie
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 21 de secunde

Ce pensie poți primi, în funcție de meserie: Liste, calcule și tabel cu 12 dintre cele mai populare meserii din România
Economieacum 2 ore

Amenzile pentru lipsa codului QR pe bonurile fiscale, amânată până în noiembrie 2026
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 2 zile

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
roman
Evenimentacum 3 zile

Florin Roman, cel mai prolific parlamentar de Alba. Jumătate din legile inițiate vreodată de aleșii județului poartă semnătura sa
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 46 de minute

Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, învingător în Finala Circuitului Alfil, la Pitești
Evenimentacum 3 zile

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Horoscop
Evenimentacum 5 ore

Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2024: Energia stelelor ne invită la reflecție și la pregătiri pentru finalul de an
Evenimentacum 15 ore

O gustare obișnuită îmbunătățește memoria și funcțiile creierului. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 6 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 7 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Secretul unui somnul bun începe din intestin: Dușmanul ascuns care influențează odihna
Actualitateacum 4 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 2 zile

Cărți de la Biblioteca Județeană Alba vor fi disponibile la Vințu de Jos. Raftul bibliotecii, deschis din 8 decembrie
Educațieacum 2 zile

Temele pentru acasă ale elevilor, limitate prin Ordin al ministrului Educației. Cât timp pot lucra zilnic
Mai mult din Educatie