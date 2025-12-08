Connect with us

Administrație

Scandalul microbuzelor electrice supraevaluate: Pîslaru sesizează Parchetul European. Mai multe mașini au ajuns în județul Alba

Publicat

acum O oră

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, va sesiza Parchetul European în legătură cu achiziția microbuzelor electrice pentru elevi, după ce au fost constatate disfuncționalități privind utilizarea banilor europeni, și va transmite Departamentului pentru Lupta Antifraudă și Consiliului Concurenței rezultatele verificărilor realizate de Corpul său de Control pe această temă.

„Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziției microbuzelor electrice pentru elevi. De asemenea, voi dispune transmiterea către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței a rezultatelor verificării realizate de Corpul de Control al ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Am luat aceste măsuri ca urmare a constatării mai multor disfuncționalități care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizați banii europeni”, a scris Pîslaru, luni, pe pagina sa de Facebook.

Acesta afirmă că apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi” a fost conceput pentru a sprijini comunitățile locale și pentru a oferi copiilor din mediul rural un transport sigur, modern și prietenos cu mediul.

„Din păcate, analiza documentațiilor transmise de consiliile județene arată că modul de implementare a fost neuniform și lipsit de o coordonare centralizată.

În locul unui sistem integrat, cu achiziții centralizate și standarde unitare, fiecare județ a derulat proceduri separate, stabilind propriile caiete de sarcini, valori estimate și condiții de livrare”, explică Pîslaru.

În total, au fost 74 de achiziții derulate individual de autoritățile din 40 de județe.

„Această descentralizare, deși justificată prin dorința de flexibilitate locală, a generat efecte absolut reprobabile: diferențe semnificative de preț între microbuze similare și lipsa unor justificări clare privind diferențele majore de cost.

Au fost identificate situații în care același tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziționat, în județe diferite, la valori semnificativ variabile – între un minim de 99.000 de euro și un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferențele”, a remarcat ministrul.

Potrivit acestuia, au fost recepționate echipamente în afara termenilor de livrare, iar diferențele de preț au variat uneori chiar de trei ori față de nivelul cel mai scăzut.

Pîslaru consideră că nu există justificări tehnice sau financiare care să acopere aceste diferențe majore de cost și că variațiile semnificative de preț pentru microbuze similare ridică suspiciuni de înțelegere între firme (preț de cartel), prețurile nefiind reprezentative pentru realitatea pieței.

„Deoarece ofertele de preț nu sunt fundamentate, acestea generează un potențial prejudiciu bugetar, reprezentând un indiciu de achiziție ineficientă sau neconformă din perspectiva obligativității respectării principiilor de legalitate, eficiență și economicitate în utilizarea optimă a bugetului aferent PNRR și a bugetului național”, a mai scris ministrul.

Totodată, există diferențe între listele localităților beneficiare de microbuze electrice, conform cererii de finanțare, și localitățile care au primit efectiv microbuze, conform proceselor-verbale de predare-primire.

Dragoș Pîslaru susține că instituțiile abilitate – Parchetul European, Departamentul pentru Luptă Antifraudă și Consiliul Concurenței – au rolul de a verifica dacă diferențele de preț și modul de utilizare a informațiilor minime obligatorii din ghid au fost simple erori administrative sau practici care afectează buna gestionare a fondurilor europene.

„Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu are rolul de procuror sau judecător. Altfel spus, nu avem calitatea legală de a da verdicte definitive ori de a condamna potențiale încălcări ale legii. Ce trebuie însă să facem la nivel administrativ este să învățăm din aceste situații și să aplicăm lecțiile pentru viitor.

Vom lucra împreună cu ministerele de linie pentru ca viitoarele apeluri de proiecte europene să includă obligativitatea unei analize de piață solide, a unor prețuri de referință realiste și a unei coordonări mai eficiente între instituții”, a subliniat Pîslaru.

În opinia sa, România are nevoie de o administrație care funcționează unitar și responsabil.

„Banii europeni sunt bani publici, iar de folosirea lor corectă și transparentă depinde însăși modernizarea României.

Când vorbim de bani publici, nu ne permitem neglijență, improvizație sau lipsă de rigoare, iar astfel de situații nu le voi tolera niciodată”, a transmis ministrul.

Scandalul microbuzelor cu preț supraestimat

Reamintim că România a cumpărat peste 1.300 de microbuze electrice pentru elevi din fonduri PNRR, la un preț considerat a fi supraestimat, de circa 200.000 de euro/bucată (fără TVA).

Asta în condițiile în care un microbuz trebuia să coste între 90.000 și 100.000 de euro, cu tot cu profit, arată o investigație ReporterIS.ro.

Majoritatea licitațiilor din țară, inclusiv una din județul Alba, au fost câștigate de Aveuro, o firmă din Prahova, deținută de fiul șefei Organizației de Femei a PNL din județ și o apropiată a fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, baronul Iulian Dumitrescu, anchetat pentru corupție.

Consiliul Județean Alba a lansat în luna decembrie 2023 o licitație pentru achiziția mai multor microbuze electrice de 16+1 locuri și de 8+1 locuri, destinate unui număr de circa 2.000 de elevi din 26 de localități din județ.

Licitația a fost câștigată de Aveuro International SRL, valoarea contractului fiind de 26.160.000 de lei, fără TVA.

La finalul lunii ianuarie 2025, Consiliul Județean Alba a recepționat cele 26 de microbuze electrice școlare.

Aparent, supraevaluarea microbuzelor este generată de ghidul de finanțare din timpul guvernării Ciucă – Ciolacu, document care oferă cadrul în care trebuia realizată achiziția.

