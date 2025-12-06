Connect with us

Educație

Temele pentru acasă ale elevilor, limitate prin Ordin al ministrului Educației. Cât timp pot lucra zilnic

Publicat

acum 1 minut

Ministrul Educației a semnat Ordinul care limitează durata temelor pentru acasă. Ce reguli se aplică în școli. Ministrul Educației, Daniel David, a semnat vineri Ordinul care stabilește, pentru prima dată, limite clare privind timpul pe care elevii îl pot aloca temelor pentru acasă. Documentul introduce reguli uniforme în învățământul preuniversitar și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit Ordinului, la învățământul primar temele obligatorii nu pot depăși o oră pe zi, iar pentru celelalte niveluri ale învățământului preuniversitar durata maximă este de două ore.

Ministerul precizează că temele sunt împărțite în două categorii: obligatorii și suplimentare, acestea din urmă fiind facultative și destinate recuperării, consolidării sau performanței.

Principalele prevederi ale Ordinului

Tipuri de teme

  • Tema obligatorie: nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii.
  • Tema suplimentară: facultativă, generală sau individualizată, în funcție de nevoile elevilor.

Durata temelor

  • Nu se dau teme pentru acasă în educația timpurie și la clasa pregătitoare.
  • La învățământul primar: maximum 1 oră pentru temele obligatorii.
  • Pentru gimnaziu și liceu: maximum 2 ore.
  • La fiecare disciplină poate exista cel mult o temă amplă pe interval de învățare (modul).

Directorii și diriginții au obligația de a monitoriza respectarea acestor limite și de a interveni atunci când sunt depășite.

Temele în vacanțe

  • În vacanțe, de regulă, nu se dau teme obligatorii pentru elevii din primar și gimnaziu.
  • Temele de vacanță sunt considerate suplimentare.

Efecte negative de evitat

Ministerul cere profesorilor să evite teme care pot provoca suprasolicitare, oboseală, pierderea interesului pentru învățare sau accentuarea diferențelor dintre elevi.

Interdicții

  • Tema nu poate fi folosită ca formă de pedeapsă.
  • Nu pot fi date ca teme activități care necesită predare sistematică în clasă.

Feedback anual

Școlile vor colecta anual opiniile elevilor și ale părinților privind utilitatea și volumul temelor, iar consiliile de administrație vor decide măsuri de îmbunătățire.

De ce a fost nevoie de un nou Ordin

Ministrul Daniel David explică faptul că reglementările existente din 2016 necesitau actualizare și clarificare. Noul Ordin introduce un mecanism de control al aplicării regulilor și urmărește crearea unui echilibru între performanță, sănătatea emoțională a elevilor și atractivitatea procesului educațional.

Potrivit ministrului, flexibilizarea tipurilor de teme și introducerea unor limite clare pot sprijini atât recuperarea competențelor, cât și pregătirea pentru performanță. În plus, măsura se corelează cu decizia ca 25% din timpul fiecărei discipline să fie dedicat educației remediale, pentru recuperare, consolidare și aplicarea competențelor în situații reale.

„Cred că această reglementare îi ajută pe copii și pe profesori să lucreze într-un mediu mai sănătos și mai eficient, întărind încrederea dintre școală, elevi și părinți”, a declarat ministrul Educației.

Document- extras din Ordinul ministrului

„Astăzi, 5 decembrie 2025, ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a semnat Ordinul privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar.

Între aspectele reglementate, menționăm, în sinteză, următoarele: Art. 2. Tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferențiat, după cum urmează: (1) Tema obligatorie, care are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei. (2) Tema suplimentară, care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță.

Art. 3. (1) La nivelul educației timpurii și la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă. (2) Timpul total alocat la învățământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum 1 oră. (3) Directorul unității de învățământ preuniversitar, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor/părinților, monitorizează și ia măsuri pentru respectarea prevederilor alin. (1) și (2), în urma consultării cu responsabilul și membrii Comisiei pentru curriculum. (4) Pentru toate celelalte niveluri de învățământ preuniversitar temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși 2 ore. (5) Dirigintele, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor/părinților, monitorizează și informează directorul unității de învățământ preuniversitar care dispune măsuri în vederea respectării prevederilor alin. (4), în urma consultării cu responsabilul și membrii Comisiei pentru curriculum. (6) Tema pentru acasă pentru o disciplină, având drept finalitate realizarea unor lucrări mai ample/de sinteză, poate să fie maximum una pe interval de învățare (modul).

Art. 4. (1) În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învățământul primar și gimnazial. (2) Temele de vacanță sunt teme de tip suplimentar.

Art. 8. În stabilirea temelor pentru acasă se va evita apariția unor efecte negative, de tipul: pierderea interesului elevului față de învățare (din cauza cantității, dificultății sau monotoniei temelor etc.), oboseală fizică și emoțională, reducerea timpului liber destinat unor activități recreative (activități sportive, artistice, gospodărești, lectură etc.), adâncirea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în dificultate.

Art 9. Se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciții repetitive), precum și solicitarea realizării/parcurgerii unor activități de învățare/conținuturi, care necesită o abordare sistematică în clasă și nu pentru a fi realizate/parcurse individual, ca temă pentru acasă.

Art. 10. (1) Anual se va colecta feedbackul elevilor și al părinților față de utilitatea și eficiența temelor pentru acasă. (2) Directorul, pentru învățământul primar, și dirigintele clasei, pentru celelalte niveluri ale învățământului preuniversitar, sunt responsabili pentru colectarea feedbackului, care va fi analizat în consiliile de administrație ale unităților școlare, care vor lua măsuri atât pentru eficientizarea educației prin teme, cât și pentru creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților”, se arată în Ordinul semnat de Daniel David.

Alături de măsura care reglementează utilizarea a 25% din timpul dedicat fiecărei discipline pentru educație remedială

  • 1. Recuperarea competențelor care trebuiau formate, dar nu au fost formate adecvat.
  • 2. Consolidarea-fixarea competențelor pentru a fi utilizate.
  • 3. Utilizarea competențelor în viața cotidiană.
  • 4. Dezvoltarea competențelor pentru performanță
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 1 minut

Temele pentru acasă ale elevilor, limitate prin Ordin al ministrului Educației. Cât timp pot lucra zilnic
Evenimentacum 36 de minute

VIDEO: Bătaie între doi elevi de liceu, în autogara din Sebeș. Un șofer a intervenit în timp ce colegii lor râdeau și faceau glume
Administrațieacum O oră

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
cetate, alba iulia, cetatea alba carolina
Administrațieacum 21 de ore

Alba Iulia va deveni oficial Capitala Tineretului din România 2026. Evenimentul de semnare, programat în 10 decembrie
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

APIA primește cereri de la fermieri pentru ajutorul de stat în sectorul creșterea animalelor. Termenul limită și sumele acordate
Economieacum o zi

A început ultima ediție din 2025 a programului de titluri de stat Fidelis. Cum pot fi cumpărate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum O oră

VIDEO INTERVIU cu primarul Sebeșului- ”orașul Mercedes”: Dorin Nistor vrea resetarea PNL Alba și schimbarea de generații în partid
roman
Evenimentacum 19 ore

Florin Roman, cel mai prolific parlamentar de Alba. Jumătate din legile inițiate vreodată de aleșii județului poartă semnătura sa
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 17 ore

Cu ce echipe va juca România la Cupa Mondială 2026, dacă trece de Turcia la baraj. Naționala a prins grupa cea mai UȘOARĂ
Actualitateacum 2 zile

Mesajul primarului din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, după meciul Volei Alba cu echipa Turciei, în Liga Campionilor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 7 ore

Cravata Galbenă, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, în acest weekend în Alba Iulia, la Cinema Inspire din Alba Mall
sfantul_nicolae_mira_lichiei_deschidere-e1544004778202
Evenimentacum 9 ore

6 decembrie, Sfântul Nicolae: semnificații, tradiții și obiceiuri. Care este fapta care l-a făcut atât de iubit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

google maps
Evenimentacum 4 zile

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 5 zile

Creștere masivă a fraudelor digitale avansate, pe fondul folosirii masive a inteligenței artificiale. Raport
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Protocol de acces mai facil la tratament pentru pacienții cu boli rare
Actualitateacum 3 zile

Când intră în conturi, banii pentru beneficiarii programului de fertilizare in vitro. Anunțul ministrului Familiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 1 minut

Temele pentru acasă ale elevilor, limitate prin Ordin al ministrului Educației. Cât timp pot lucra zilnic
Educațieacum 2 ore

Cine a câștigat titlul de Miss și Mister Boboc 2025, la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia
Mai mult din Educatie