Temele pentru acasă ale elevilor, limitate prin Ordin al ministrului Educației. Cât timp pot lucra zilnic

Ministrul Educației a semnat Ordinul care limitează durata temelor pentru acasă. Ce reguli se aplică în școli. Ministrul Educației, Daniel David, a semnat vineri Ordinul care stabilește, pentru prima dată, limite clare privind timpul pe care elevii îl pot aloca temelor pentru acasă. Documentul introduce reguli uniforme în învățământul preuniversitar și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit Ordinului, la învățământul primar temele obligatorii nu pot depăși o oră pe zi, iar pentru celelalte niveluri ale învățământului preuniversitar durata maximă este de două ore.

Ministerul precizează că temele sunt împărțite în două categorii: obligatorii și suplimentare, acestea din urmă fiind facultative și destinate recuperării, consolidării sau performanței.

Principalele prevederi ale Ordinului

Tipuri de teme

Tema obligatorie: nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii.

nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii. Tema suplimentară: facultativă, generală sau individualizată, în funcție de nevoile elevilor.

Durata temelor

Nu se dau teme pentru acasă în educația timpurie și la clasa pregătitoare.

La învățământul primar: maximum 1 oră pentru temele obligatorii.

maximum 1 oră pentru temele obligatorii. Pentru gimnaziu și liceu: maximum 2 ore.

maximum 2 ore. La fiecare disciplină poate exista cel mult o temă amplă pe interval de învățare (modul).

Directorii și diriginții au obligația de a monitoriza respectarea acestor limite și de a interveni atunci când sunt depășite.

Temele în vacanțe

În vacanțe, de regulă, nu se dau teme obligatorii pentru elevii din primar și gimnaziu.

Temele de vacanță sunt considerate suplimentare.

Efecte negative de evitat

Ministerul cere profesorilor să evite teme care pot provoca suprasolicitare, oboseală, pierderea interesului pentru învățare sau accentuarea diferențelor dintre elevi.

Interdicții

Tema nu poate fi folosită ca formă de pedeapsă.

Nu pot fi date ca teme activități care necesită predare sistematică în clasă.

Feedback anual

Școlile vor colecta anual opiniile elevilor și ale părinților privind utilitatea și volumul temelor, iar consiliile de administrație vor decide măsuri de îmbunătățire.

De ce a fost nevoie de un nou Ordin

Ministrul Daniel David explică faptul că reglementările existente din 2016 necesitau actualizare și clarificare. Noul Ordin introduce un mecanism de control al aplicării regulilor și urmărește crearea unui echilibru între performanță, sănătatea emoțională a elevilor și atractivitatea procesului educațional.

Potrivit ministrului, flexibilizarea tipurilor de teme și introducerea unor limite clare pot sprijini atât recuperarea competențelor, cât și pregătirea pentru performanță. În plus, măsura se corelează cu decizia ca 25% din timpul fiecărei discipline să fie dedicat educației remediale, pentru recuperare, consolidare și aplicarea competențelor în situații reale.

„Cred că această reglementare îi ajută pe copii și pe profesori să lucreze într-un mediu mai sănătos și mai eficient, întărind încrederea dintre școală, elevi și părinți”, a declarat ministrul Educației.

Document- extras din Ordinul ministrului

„Astăzi, 5 decembrie 2025, ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a semnat Ordinul privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar.

Între aspectele reglementate, menționăm, în sinteză, următoarele: Art. 2. Tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferențiat, după cum urmează: (1) Tema obligatorie, care are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei. (2) Tema suplimentară, care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță.

Art. 3. (1) La nivelul educației timpurii și la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă. (2) Timpul total alocat la învățământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum 1 oră. (3) Directorul unității de învățământ preuniversitar, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor/părinților, monitorizează și ia măsuri pentru respectarea prevederilor alin. (1) și (2), în urma consultării cu responsabilul și membrii Comisiei pentru curriculum. (4) Pentru toate celelalte niveluri de învățământ preuniversitar temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși 2 ore. (5) Dirigintele, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor/părinților, monitorizează și informează directorul unității de învățământ preuniversitar care dispune măsuri în vederea respectării prevederilor alin. (4), în urma consultării cu responsabilul și membrii Comisiei pentru curriculum. (6) Tema pentru acasă pentru o disciplină, având drept finalitate realizarea unor lucrări mai ample/de sinteză, poate să fie maximum una pe interval de învățare (modul).

Art. 4. (1) În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învățământul primar și gimnazial. (2) Temele de vacanță sunt teme de tip suplimentar.

Art. 8. În stabilirea temelor pentru acasă se va evita apariția unor efecte negative, de tipul: pierderea interesului elevului față de învățare (din cauza cantității, dificultății sau monotoniei temelor etc.), oboseală fizică și emoțională, reducerea timpului liber destinat unor activități recreative (activități sportive, artistice, gospodărești, lectură etc.), adâncirea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în dificultate.

Art 9. Se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciții repetitive), precum și solicitarea realizării/parcurgerii unor activități de învățare/conținuturi, care necesită o abordare sistematică în clasă și nu pentru a fi realizate/parcurse individual, ca temă pentru acasă.

Art. 10. (1) Anual se va colecta feedbackul elevilor și al părinților față de utilitatea și eficiența temelor pentru acasă. (2) Directorul, pentru învățământul primar, și dirigintele clasei, pentru celelalte niveluri ale învățământului preuniversitar, sunt responsabili pentru colectarea feedbackului, care va fi analizat în consiliile de administrație ale unităților școlare, care vor lua măsuri atât pentru eficientizarea educației prin teme, cât și pentru creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților”, se arată în Ordinul semnat de Daniel David.

Alături de măsura care reglementează utilizarea a 25% din timpul dedicat fiecărei discipline pentru educație remedială

1. Recuperarea competențelor care trebuiau formate, dar nu au fost formate adecvat.

2. Consolidarea-fixarea competențelor pentru a fi utilizate.

3. Utilizarea competențelor în viața cotidiană.

4. Dezvoltarea competențelor pentru performanță

