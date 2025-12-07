Connect with us

O gustare obișnuită îmbunătățește memoria și funcțiile creierului. Studiu

O gustare obișnuită îmbunătățește memoria și funcțiile creierului. Spre exemplu, consumul arahidelor a ajutat la îmbunătățirea memoriei și a funcțiilor creierului, potrivit unui studiu de 16 săptămâni, realizat recent. 

Astfel, arahidele nu sunt doar o gustare ușoară pentru vizionarea unui meci sau pentru o călătorie.

Ele pot să îmbunătățească funcția creierului și memoria, au declarat cercetătorii olandezi recent, scrie independent.co.uk.

Consumul a aproximativ 60 de arahide prăjite cu coajă, fără sare, în fiecare zi, timp de patru luni, s-a dovedit a fi eficient în creșterea fluxului sanguin către lobii frontal și temporal ai creierului, cunoscut drept „flux cerebral global” și în îmbunătățirea capacității de a reține informații rostite cu voce tare sau scrise, potrivit medicilor de la Centrul Medical Universitar Maastricht.

Fluxul sanguin către creier a crescut cu 3,6%, iar memoria s-a îmbunătățit cu 5,8%. Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că tensiunea arterială a celor 31 de adulți sănătoși și în vârstă a scăzut.

Constatările ar putea avea implicații pentru persoanele care speră să își reducă riscul de demență, risc care crește odată cu înaintarea în vârstă și pe măsură ce funcția vaselor de sânge din creier se poate deteriora.

Peste 7 milioane de adulți americani trăiesc cu boala Alzheimer, cea mai comună formă de demență.

Consumul acestora a îmbunătățit fluxul sanguin cerebral

„Fluxul sanguin cerebral este un marker fiziologic important al funcției vasculare a creierului și se referă la cantitatea de sânge care circulă prin creier, livrând oxigen și nutrienți esențiali pentru menținerea sănătății creierului”, a explicat dr. Peter Joris, profesor asociat la Departamentul de Nutriție și Științe ale Mișcării al universității, într-un comunicat.

„Am constatat că consumul pe termen lung de arahide prăjite cu coajă, fără sare, a îmbunătățit fluxul sanguin cerebral global, ceea ce sugerează o creștere generală a funcției vasculare a creierului”.

Metodologia studiului

Testele au fost efectuate pe persoane cu vârste între 60 și 75 de ani, recrutate prin intermediul unor anunțuri, care au venit la universitate pentru recoltarea sângelui și măsurarea tensiunii arteriale și a greutății la începutul, mijlocul și sfârșitul studiului.

Participanților nu li s-a permis să consume alte tipuri de nuci sau produse care conțin nuci.

De asemenea, li s-a cerut să se abțină de la exerciții fizice cu 48 de ore înainte de fiecare vizită, să înceteze consumul de alcool cu o zi înainte și să postească cel puțin 12 ore peste noapte înainte de vizitele lor.

Performanța cognitivă a participanților a fost analizată folosind un test pe calculator cunoscut sub numele de Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery, iar cercetătorii au folosit și RMN-uri pentru a investiga efectele consumului de arahide asupra sănătății creierului.

Deși aceasta este prima dată când cercetătorii au arătat că consumul de arahide a îmbunătățit funcția vasculară a creierului la adulți sănătoși mai în vârstă, cercetările echipei din 2021 au arătat că, timp de 16 săptămâni, consumul unei cantități similare de nuci de soia a crescut fluxul sanguin către creier.

Studiul lor din 2023 a arătat, de asemenea, efecte similare atunci când participanții au consumat nuci mixte timp de 16 săptămâni.

„Totuși, spre deosebire de cele două studii anterioare care au raportat doar modificări regionale ale fluxului sanguin cerebral, constatările actuale demonstrează, de asemenea, creșteri ale fluxului sanguin cerebral global și ale fluxului sanguin al materiei cenușii, de 3,6% și, respectiv, 4,5%”, potrivit cercetătorilor studiului actual.

„Pentru a ilustra relevanța acestei descoperiri, fluxul sanguin cerebral global scade cu 0,37% pe an pe măsură ce îmbătrânim”.

Care este secretul din arahide

Cercetătorii studiului cred că dovada stă în conținutul nutrițional al arahidei, comparativ cu nucile de soia și nucile de copac.

O parte a beneficiului ar putea fi legată de un aminoacid: blocul de construcție al proteinelor, cunoscut sub numele de l-arginină.

Deși au menționat că dovezile care leagă aminoacidul l-arginină din alimente de fluxul sanguin cerebral sunt „insuficiente”, ei au spus că perfuziile intravenoase cu acest aminoacid au demonstrat că pot crește fluxul sanguin cerebral global cu 9,5%.

De asemenea, acizii grași nesaturați, fibrele, compușii vegetali și antioxidanții care reduc inflamația din arahide pot contribui la creșterea fluxului sanguin cerebral, inclusiv antioxidantul resveratrol.

Găsit în coaja strugurilor și a afinelor, resveratrolul a fost descoperit că îmbunătățește fluxul sanguin în cortexul prefrontal al creierului în timpul sarcinilor cognitive la adulți tineri sănătoși.

„Pentru acest studiu au fost alese arahidele prăjite cu coajă, deoarece coaja arahidei conține fibre alimentare suplimentare și compuși vegetali naturali, în special antioxidanți.

Împreună, aceste substanțe nutritive pot ajuta la explicarea efectelor benefice asupra sănătății observate în cazul consumului de arahide prăjite cu coajă”, a declarat cercetătorul.

