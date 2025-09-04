500 de fermieri au celebrat ”Sărbătoarea Porumbului – De la plug la dronă” cu sprijinul fermelor vegetale TRANSAVIA și EastAgro

Pe 3 septembrie 2025, fermele vetegale TRANSAVIA din Rediu, județul Cluj, au găzduit „Sărbătoarea Porumbului – De la plug la dronă”. Este cel mai mare eveniment în câmp dedicat fermierilor din Transilvania, organizat pe platforma demonstrativă de porumb realizată de EastAgro.

Inițiativa a adus împreună peste 500 de fermieri din Transilvania, Banat și Crișana, alături de furnizori de semințe și inputuri, utilaje agricole, servicii bancare și soluții pentru o agricultură modernă și competitivă și reprezentanți ai autorităților.

„Ne dorim ca Sărbătoarea Porumbului să nu fie doar un eveniment agricol punctual, ci să devină o tradiție pe care fermierii să o trăiască an de an, ca pe o adevărată sărbătoare. Astfel, am creat un loc unde ei se pot întâlni să discute direct cu furnizorii de inputuri sau dealerii de utilaje, pot găsi răspunsuri la întrebări din domeniul agricol.

Punctul central rămâne însă platforma demonstrativă de porumb, unde fermierii pot observa concret ce hibrizi se adaptează cel mai bine condițiilor din zonă, ce tehnologii dau randament și cum pot integra produse noi pentru a crește eficiența.

De altfel, motto-ul evenimentului nostru, «Tradiția ne-a format, tehnologia ne transformă»vorbește despre acest echilibrul dintre respectul pentru pământ și curajul de a îmbrățișa inovația. Credem că doar așa putem construi o agricultură care nu doar să supraviețuiască provocărilor actuale, ci să devină mai puternică și mai sustenabilă în viitor, a declarat Andreea Hudrea, COO EastAgro.

Un element inedit al acestei prime ediții este implicarea unui grup de 12 studenți din Agro Consulting Club al USAMV Cluj-Napoca. Aeștia au monitorizat și documentat platforma pe tot parcursul sezonului, sub coordonarea prof. dr. Ionel Mugurel Jitea, conducător de doctorat în Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală, a doamnei conf. dr. Cristina Moldovan și a doamnei conf. dr. Camelia Oroianu.

Platforma demonstrativă de la ferma vegetală TRANSAVIA din Rediu

Platforma demonstrativă de la ferma vegetală TRANSAVIA din Rediu este unică prin dimensiune și prin caracterul ei aplicat, cu 96 de hibrizi de porumbcultivați și documentați.

„Platforma demonstrativă este un laborator viu unde teoria întâlnește practica. Studenții au colectat date despre evoluția hibrizilor, consumul de apă, impactul inputurilor și eficiența tehnologiilor aplicateși au văzut cum inovația poate genera performanță direct în câmp.

Îi încurajăm pe tinerii care își doresc o carieră de succes în agricultură să se înscrie la USAMV Cluj-Napoca și în Agro Consulting Club, pentru a lua parte la astfel de proiecte care îi conectează direct cu companii puternice din domeniu”, a explicat prof. dr. Ionel Mugurel Jitea.

Pentru implicarea lor, studenții au fost premiați în cadrul evenimentului de către reprezentanții EastAgro.

Fermierii prezenți au putut observa diferențe de productivitate, adaptabilitatea hibrizilor la condițiile locale și eficiența inputurilor testate, informații esențiale pentru deciziile din campania agricolă următoare.

În plus, în cadrul evenimentului, participanții au putut urmări demonstrații practice de tehnologie, precum și utilizarea dronelor pentru lucrări de protecție a plantelor și monitorizarea culturilor.

”Sărbătoarea Porumbului – De la plug la dronă”, cel mai mare eveniment agricol din regiune

Liderul pieței avicole din România, TRANSAVIA, este singurul producător din țară cu un model 100% integrat, de la bob la furculiță, cu toate facilitățile lanțului de producție în proprietate.

Compania cultivă circa 10.000 de hectare cu porumb, grâu și floarea-soarelui, asigurând astfel hrana puilor proveniți din și crescuți exclusiv în fermele proprii.

Astfel, implicarea în acest proiect reflectă angajamentulreputatei afaceri de familie de a investi în agricultură durabilă și de a sprijini comunitățile locale.

„Sărbătoarea Porumbului – De la plug la dronă” este cel mai mare eveniment agricol din regiune, un reper pentru fermierii din Transilvania și din întreaga țarăși o demonstrație că viitorul agriculturii românești se scrie împreună, în câmp.

Pentru TRANSAVIA, parteneriatul în această inițiativă confirmă că agricultura performantă și sustenabilă se construiește prin colaborare. Platforma de 10 hectare creată în ferma noastră vegetală de la Rediu demonstrează că tradiția, eficiența și inovația pot merge mână în mână, transformând provocările din teren în oportunități reale”, a declarat Adrian Farcaș, Director Sector Vegetal TRANSAVIA.

Sărbătoarea Porumbului – De la plug la dronă a marcat cel mai mare eveniment agricol în câmp din Transilvania din acest sezon și un punct de referință pentru agricultura românească. Mai mult decât o demonstrație practică, evenimentul a fost un spațiu în care tradiția s-a întâlnit cu știința, tehnologia și experiența din teren, oferind un model de bună practică ce poate fi extins și în alte regiuni ale țării.

Echipa de specialiști East Agro a prezentat loturi demonstrative și soluții pentru protecția plantelor și nutriția culturilor și a răspuns întrebărilor fermierilor.

Despre TRANSAVIA

TRANSAVIA este liderul pieței locale de carne de pui, fiind una dintre cele mai importante afaceri de familie, care deține și produce brandul de carne de pui Fragedo și semipreparate pe bază de pui Papane.

Cu capital 100% românesc, compania este inclusă în topul celor mai valoroase portofolii de mărci din România.

În cei peste 34 de ani de activitate, TRANSAVIA a investit constant în modernizare și în tehnologie de ultimă generație și a adoptat inovația ca sursă de creștere sustenabilă a business-ului și de predictibilitate pentru viitor. Unul dintre cei mai mari angajatori români, TRANSAVIA are în prezent peste 2.300 de angajați, care activează preponderent în cele 31 ferme de creștere a păsărilor și în cele 4 ferme de producție vegetală, în fabrica de nutrețuri combinate, în cele 3 abatoare de ultimă generație și în fabrica de procesare a cărnii.

În fermele TRANSAVIA, localizate în 8 județe din România, se produc anual peste 120.000 de tone de carne de pui. Aproximativ 30% la sută din producția anuală a companiei merge către export, în mai multe state europene și de pe alte continente.

Fragedo, brand emblemă al companiei, este primul brand din România care, în urma evaluării Consiliului Român pentru Publicitate (RAC) a primit dreptul de a purta pe spotul TV sigiliul Marca Etică, ce atestă respectarea principiilor etice și a bunelor practici de publicitate.

TRANSAVIA a implementat cea mai mare investiție în energie verde din industria alimentară din România, prin care își asigură energia necesară proceselor tehnologice din surse proprii, regenerabile. Din 2019, publică Rapoarte de Sustenabilitate, reiterând angajamentului său față de responsabilitate și transparență.

TRANSAVIA este singura companie cu capital 100% românesc care și-a asumat standardele pentru a fi co-semnatară a Codului de Conduită al UE cu privire la Practicile Responsabile Comerciale și de Marketing în Sectorul Alimentar. Pentru mai multe informații, vizitați https://transavia.ro/.

Despre East Group

East Group s-a format pe baza experienței East Grain și s-a extins prin companii complementare: East Cargolog (logistică), East Silodep (depozitare), East Agro (inputuri și consultanță pentru fermieri), precum și subsidiare în Ungaria și Serbia.

În centrul activității grupului se află fermierii. Fiecare proiect, modernizarea unui depozit, dezvoltarea infrastructurii logistice sau furnizarea de produse agricole, are ca obiectiv să le ofere sprijin concret și soluții corecte și transparente.Investim constant în infrastructură, în servicii și în oameni, pentru a fi un partener stabil pe termen lung. Echipa East Group reunește specialiști cu experiență și entuziasm, care cred în potențialul agriculturii românești.

East Agro, parte din grup, are rolul de a pune la dispoziția fermierilor semințe, produse pentru protecția plantelor și îngrășăminte moderne și eficiente, alături de consultanță agronomică adaptată nevoilor fiecărei ferme. Compania este aproape de fermieri, cu recomandări practice și suport personalizat pentru fiecare sezon și cultură.

