FOTO Incendiu la Abrud: O casă ar fi fost cuprinsă de flăcări

Un incendiu a izbucnit luni, 22 decembrie, în jurul orei 08.30, pe raza localității Abrud.

Din primele informații, incendiul se manifestă la o locuință situată pe strada 1 Decembrie 1918.

La fața locului intervin pompierii din Câmpeni cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Alături de ei intervin și pompierii voluntari din Abrud.

Misiunea pompierilor este în dinamică, știre în curs de actualizare.

Incendiul se manifestă la o cameră de locuit

UPDATE 9.00: Potrivit reprezentanților ISU Alba, echipajele de pompieri au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifesta la o camera de locuit pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, fără victime. Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului, au transmis pompierii din Alba.

