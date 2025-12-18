Actualitate
VIDEO: Ședința Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba
Palatul Principilor a găsduit joi ședința comună a Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba.
Este vorba despre o ședință anuală în care este prezentată activitatea celor două structuri.
La evenimentul prezidat de prefectul Nicolae Albu, au participat reprezentanții principalelor instituții din județ și conducerile serviciilor deconcentrate din subordinea Instituției Prefectului.
