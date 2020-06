54 de premii și mențiuni obținute de elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, la olimpiadele din anul școlar 2019 – 2020

Elevii de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia reușesc să se claseze în fiecare an pe podiumurile olimpiadelor școlare la diferite discipline. Implicarea activă a tinerilor în actul învățării împreună cu dedicarea și profesionalismul cadrelor didactice, duc an de an la obținerea de performanțe notabile.

Potrivit reprezentanților instituției de învățământ, în anul școlar școlar 2019 – 2020 elevii militari au reușit să câștige nu mai puțin de 15 premii I, 10 premii II, 10 premii III și 19 mențiuni, la fazele județene ale olimpiadelor. Ei s-au aflat la înălțime la discipline precum fizică, istorie, chimie, științele pământului, lingvistică, lectura ca abilitate de viață, filosofie, psihologie, economie, logică, limba franceză, spaniolă, italiană și informatică.

Suspendarea cursurilor școlare la jumătatea lunii martie din cauza epidemiei de coronavirus a dus la anularea fazelor județene ale olimpiadelor școlare care nu s-au desfășurat până la acel moment dar și ale fazelor naționale ale acestor competiții. Până la acea dată, 16 elevi au reușit, prin rezultatele obținute, să se califice la faza națională a olimpiadelor: – Eleva caporal Anamaria Șteopoaie (clasa a X-a), elevul caporal Andrei Moldovan (clasa a X-a) și elevul caporal Dorin Dunca (din clasa a X-a) – fizică – profesori coordonatori: Dorina Filipescu, Laura Ciobanu și Sanda Irimie; – Eleva sergent Alexandra Costache (clasa a XI-a) – chimie și științele pământului – profesori coordonatori: Lucian Irimie, Dorina Filipescu, Sanda Irimie, Valer Macarie și Adela Tudor; – Eleva caporal Alexandra Sîrbu (clasa a X-a) și elevul sergent Andrei Cojocaru (clasa a XI-a) – istorie – profesor coordonator Dan Anca; – Eleva sergent Alexandra Fildan (clasa a XII-a) – filosofie – profesor coordonator Simina Dura; – Eleva sergent Cornelia Galben (clasa a XI-a) – psihologie – profesor coordonator Simina Dura; – Eleva caporal Iustina Căpeț, (clasa a XI) – economie – profesor coordonator Simina Dura; – Eleva plutonier Bianca Iorga (clasa a XII-a) și eleva sergent Ancuța Rusu (clasa a XI-a) – franceză – profesori coordonatori Carmen Roman și Lucia Lupu; – Elevul sergent major Robert Cristea (clasa a XII-a) și eleva caporal Alecsandra Man-Lup (clasa a X-a) – spaniolă; – Elevul fruntaș Raul Buontempo (clasa a X-a) – italiană; – Eleva plutonier Bianca Șerbana (clasa a XII-a) – lingvistică – profesor coordonator Cosmina Mircea; – Eleva caporal Alexandra Ciule (clasa a XI-a) – lectura ca abilitate de viață – profesor coordonator Cosmina Mircea.

