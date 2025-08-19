Connect with us

Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, în comuna Daia Română. Licitație pentru lucrări, lansată în SEAP

Publicat

acum O oră

Rețelele de alimentare cu apă și de canalizare din comuna Daia Română urmează să fie extinse pe cinci străzi, printr-o investiție de peste 4 milioane de lei. 

Primăria Daia Română a lansat pe 18 august, în SEAP, o licitație pentru execuția lucrărilor de extindere a rețelei de alimentare cu apă și de apă uzată în comună.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 4.072.791,59 de lei, fără TVA. Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR.

Potrivit documentației, se propune realizarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare menajeră pe:

  • Strada Labului
  • Strada Gropii
  • Strada Viilor
  • Strada Bălgradului
  • Strada Cutului.

Extindere rețea distribuție apă potabilă:

  • Conductă distribuție PEHD PE 100 PN 10 D110 mm – L = 1.069 m
  • Conductă de branșamente PEHD PE100 PN 10 D25 mm – L = 300 m
  • Cămine de vane, golire, aerisire – 4 buc
  • Cămine de branșamente din beton D1000 mm- 60 buc
  • Hidranți supraterani DN 80 – 5 buc

Extindere rețea de canalizare menajeră:

  • Conductă canal principal PVC SN8 D250 mm – L = 2.334 m
  • Conductă refulare PEHD PE 100 PN 10 D110 mm – L = 99 m
  • Conductă racorduri menajere PVC SN 8 D160mm – L = 462 m
  • Cămine de vizitare D1000 mm – 63 buc
  • Cămine de vizitare D1500 mm – 2 buc
  • Cămine de racorduri menajere D400 mm – 102 buc

 

