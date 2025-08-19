Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, în comuna Daia Română. Licitație pentru lucrări, lansată în SEAP

Rețelele de alimentare cu apă și de canalizare din comuna Daia Română urmează să fie extinse pe cinci străzi, printr-o investiție de peste 4 milioane de lei.

Primăria Daia Română a lansat pe 18 august, în SEAP, o licitație pentru execuția lucrărilor de extindere a rețelei de alimentare cu apă și de apă uzată în comună.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 4.072.791,59 de lei, fără TVA. Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR.

Potrivit documentației, se propune realizarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare menajeră pe:

Strada Labului

Strada Gropii

Strada Viilor

Strada Bălgradului

Strada Cutului.

Extindere rețea distribuție apă potabilă:

Conductă distribuție PEHD PE 100 PN 10 D110 mm – L = 1.069 m

Conductă de branșamente PEHD PE100 PN 10 D25 mm – L = 300 m

Cămine de vane, golire, aerisire – 4 buc

Cămine de branșamente din beton D1000 mm- 60 buc

Hidranți supraterani DN 80 – 5 buc

Extindere rețea de canalizare menajeră:

Conductă canal principal PVC SN8 D250 mm – L = 2.334 m

Conductă refulare PEHD PE 100 PN 10 D110 mm – L = 99 m

Conductă racorduri menajere PVC SN 8 D160mm – L = 462 m

Cămine de vizitare D1000 mm – 63 buc

Cămine de vizitare D1500 mm – 2 buc

Cămine de racorduri menajere D400 mm – 102 buc

