Connect with us

Eveniment

A comis patru infracțiuni într-o singură noapte pentru a nu plăti la o benzinărie din Alba. Pedeapsă la Sebeș, după șapte ani

politie noaptea

Publicat

acum 8 minute

La mai bine de șapte ani și șapte luni de la comiterea a trei infracțiuni într-o singură noapte, un bărbat și-a aflat pedeapsa în primă instanță la Judecătoria Sebeș. 

Este vorba despre o condamnare dată de magistrații Judecătoriei Sebeș, în data de 26 ianuarie 2026. 

Faptele s-au petrecut în noaptea de 1 spre 2 iunie 2018.  Atunci bărbatul în cauză a furat plăcuțele de înmatriculare de pe o altă mașină. Apoi le-a montat pe o autoutilitară pe care a condus-o pe străzile din Sebeș, deși nu avea nici permis de conducere.

La un moment dat în noapte a ajuns la o benzinărie din Sebeș de unde a alimentat cantitatea de 72,29 liutri motorină, fără să o plătească, în valoare de 428,68 lei.

Între timp de la momentul din 2018 și până la condamnarea din 2026, bărbatul a avut mai multe condamnări la activ. La momentul la care a primit pedeapsa din partea Judecătoriei Sebeș, bărbatul se afla deja în executarea unei pedepse în Penitenciarul Rahova.

În total a fost condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt, la un an şi 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, de asemenea la 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare și la de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Dar acesta mai avea la activ și alte pedepse. Drept urmare, prin calcul judecătoresc, bărbatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 9 ani, 2 luni şi 20 zile închisoare cu executare.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

politie noaptea
Evenimentacum 8 minute

A comis patru infracțiuni într-o singură noapte pentru a nu plăti la o benzinărie din Alba. Pedeapsă la Sebeș, după șapte ani
Evenimentacum O oră

VIDEO: Când ar putea fi dată în folosință prima parcare supraetajată din Alba Iulia. Se mai execută unele lucrări asupra clădirii
Evenimentacum 2 ore

28 ianuarie: Ziua Europeană a Protecției Datelor. Ce să eviți online pentru siguranța datelor personale
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 12 ore

Clădirea fostului Cinema Columa din Alba Iulia va rămâne, momentan, o ruină. Contractul de reabilitare, suspendat de CNI
zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții și calendarul concursurilor
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 18 ore

Tarife mai mari pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol. Cât costă în 2026, în funcție de clasă
Ratele românilor vor crește
Economieacum 20 de ore

Câți bani au românii în bănci. BNR: au crescut depozitele bancare în lei și valută ale populației și firmelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 19 ore

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 20 de ore

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
pacanele online slot don.ro games
Sportacum 2 zile

Când muzica de fundal a unui slot face mai mult decât să umple liniștea (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 10 ore

Trucul care te face să adormi rapid când te trezești noaptea. Metode simple ca să scapi de insomnii nocturne
Evenimentacum 2 zile

50 de ani de la întronizarea lui Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Moment marcat de Arhiepiscopie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 ore

28 ianuarie: Ziua Europeană a Protecției Datelor. Ce să eviți online pentru siguranța datelor personale
WhatsApp
Evenimentacum 21 de ore

WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Ce funcție este vizată
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat
Evenimentacum o zi

Noile reguli pentru concediul medical, de la 1 februarie 2026. Ce pacienți ar putea fi scutiți de neplata primei zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 ore

Titularizare 2026: modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă, publicate de Ministerul Educației. Calendarul concursului
Educațieacum 3 zile

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Mai mult din Educatie