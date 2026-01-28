Eveniment
A comis patru infracțiuni într-o singură noapte pentru a nu plăti la o benzinărie din Alba. Pedeapsă la Sebeș, după șapte ani
La mai bine de șapte ani și șapte luni de la comiterea a trei infracțiuni într-o singură noapte, un bărbat și-a aflat pedeapsa în primă instanță la Judecătoria Sebeș.
Este vorba despre o condamnare dată de magistrații Judecătoriei Sebeș, în data de 26 ianuarie 2026.
Faptele s-au petrecut în noaptea de 1 spre 2 iunie 2018. Atunci bărbatul în cauză a furat plăcuțele de înmatriculare de pe o altă mașină. Apoi le-a montat pe o autoutilitară pe care a condus-o pe străzile din Sebeș, deși nu avea nici permis de conducere.
La un moment dat în noapte a ajuns la o benzinărie din Sebeș de unde a alimentat cantitatea de 72,29 liutri motorină, fără să o plătească, în valoare de 428,68 lei.
Între timp de la momentul din 2018 și până la condamnarea din 2026, bărbatul a avut mai multe condamnări la activ. La momentul la care a primit pedeapsa din partea Judecătoriei Sebeș, bărbatul se afla deja în executarea unei pedepse în Penitenciarul Rahova.
În total a fost condamnat la 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt, la un an şi 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, de asemenea la 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare și la de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.
Dar acesta mai avea la activ și alte pedepse. Drept urmare, prin calcul judecătoresc, bărbatul a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 9 ani, 2 luni şi 20 zile închisoare cu executare.
Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.