Doi tineri au rămas împotmoliți cu mașina în zăpadă, în Munții Șureanu, după ce aplicația WAZE le-a indicat o rută foarte dificilă

Un cuplu de tineri au rămas împotmoliți în zăpadă, în munții Șureanu, după ce aplicația WAZE i-a direcționat din Cugir pe o rută foarte grea. Pentru a-i ajuta și transporta la cazare au intervenit salvatorii montani din cadrul Domeniului schiabil Șureanu. Intervenția a avut loc marți, 27 ianuarie, pe timpul nopții.

Potrivit Salvamont Alba, un cuplu de tineri din județul Hunedoara, cu un autoturism Audi, a rămas împotmolit în jurul orei 21.30 în zona lacului Canciu (munții Șureanu), după ce au urmat indicațiile aplicației Waze, care i-a direcționat din Cugir, pe râul Mare spre Canciu-Poarta Raiului.

Echipa de salvatori montani aflată în serviciu la domeniul schiabil Șureanu, a intervenit în sprijinul cetățenilor, cu un snowmobil și un ATV pentru evacuarea persoanelor spre locul unde aveau cazarea, autoturismul urmând a fi evacuat ulterior de către proprietari.

”Reamintim pe această cale tuturor turiștilor care vor sa vină la schi în Șureanu, să se documenteze temeinic asupra traseului de urmat cu mijloace auto și să nu urmeze ,,orbește,, indicațiile aplicațiilor care nu țin cont de condițiile drumurilor de acces”, au transmis salvatorii Salvamont Alba.

