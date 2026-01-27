A furat două doze de bere și câteva pachete de țigări. Bărbat, judecat de magistrații Judecătoriei Sebeș

Un bărbat va fi judecat de magistrații Judecătoriei Sebeș pentru furtul a două doze de bere și niște pachete de țigări. Dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară în data de 26 ianuarie 2026.

Asta înseamnă că judecătorii au admis rechizitoriul procurilor. Din câte se pare acesta a furat dintr-un magazin, într-o singură noapte, la intervale regulate de timp.

Potrivit motivării instanței, la data de 19 aprilie 2025, ”în intervalul orar 01:56–02:00, profitând de faptul că poarta de acces în curtea societății, precum și ușa din spate a imobilului în care își are sediul profesional magazinul erau lăsate neasigurate, a pătruns fără drept în interiorul magazinului, de unde a sustras două doze de bere marca și mai multe pachete cu țigarete de diverse mărci;

De asemenea tot la data de 19 aprilie 2025, în jurul orei 03:50, profitând de faptul că poarta de acces în curtea societății, precum și ușa din spate a imobilului în care își are sediul profesional magazinul, erau lăsate neasigurate, a pătruns fără drept în interiorul magazinului, de unde a sustras mai multe pachete cu țigarete de diverse mărci și suma de 95 lei”, se arată în motivarea instanței.

Pentru faptele sale, bărbatul va fi judecat de magistrații Judecătoriei Sebeș.

