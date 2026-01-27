Connect with us

A furat două doze de bere și câteva pachete de țigări. Bărbat, judecat de magistrații Judecătoriei Sebeș

Publicat

acum 52 de minute

Un bărbat va fi judecat de magistrații Judecătoriei Sebeș pentru furtul a două doze de bere și niște pachete de țigări. Dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară în data de 26 ianuarie 2026. 

Asta înseamnă că judecătorii au admis rechizitoriul procurilor. Din câte se pare acesta a furat dintr-un magazin, într-o singură noapte, la intervale regulate de timp.

Potrivit motivării instanței, la data de 19 aprilie 2025, ”în intervalul orar 01:56–02:00, profitând de faptul că poarta de acces în curtea societății, precum și ușa din spate a imobilului în care își are sediul profesional magazinul erau lăsate neasigurate, a pătruns fără drept în interiorul magazinului, de unde a sustras două doze de bere marca și mai multe pachete cu țigarete de diverse mărci;

De asemenea tot la data de 19 aprilie 2025, în jurul orei 03:50, profitând de faptul că poarta de acces în curtea societății, precum și ușa din spate a imobilului în care își are sediul profesional magazinul, erau lăsate neasigurate, a pătruns fără drept în interiorul magazinului, de unde a sustras mai multe pachete cu țigarete de diverse mărci și suma de 95 lei”, se arată în motivarea instanței.

Pentru faptele sale, bărbatul va fi judecat de magistrații Judecătoriei Sebeș.

Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

2 Comentarii

2 Comentarii

  1. Petru

    marți, 27.01.2026 at 21:27

    De cei care au distrus țara când vă veți ocupa ?

    Răspunde

  2. pilu

    marți, 27.01.2026 at 21:37

    Astea sunt cazurile arzătoare ale Jutiției. Că marii evazioniști și hoți, cu sume amețitoare,cu dosare dosite, așteaptă prescrierea.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






