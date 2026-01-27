Connect with us

Eveniment

Bani mai puțini pentru transportul public din Alba Iulia, bugetați în 2026. Ce suma va primi STP din partea Consiliului Local

Publicat

acum 30 de minute

STP (Societatea de Transport Public) din Alba Iulia, firma care manageriază transportul public local din oraș va primi și în 2026 buget din partea Consiliului Local. 

Într-o viitoare ședință de Consiliu Local un proiect de hotărâre va fi acordarea compensației pentru anul 2026 din bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru STP. 

Momentan proiectul de hotărâre înregistrat pe platforma emol în 22 ianuarie 2026 urmează să primească avizul de legalitate.

Potrivit purtărtorului de cuvânt al Primăriei, Flaviu Buta, suma propusă pentru 2026 pentru STP este de 28 de milioane de lei. Mai exact 24 de milioane de lei compensația principală, iar 4 milioane de lei sumă ce reprezintă gratuitățile pentru mai multe categorii de cetățeni.

Este vorba despre abonamenele gratuite pentru pensionari și elevi.

Suma mai mică decât în 2025

Suma propusă este mai mică decât cea oferită în 2025 care a fost în valoare de aproape 31 de milioane de lei. Asta în condițiile în care STP a cerut 36 de milioane de lei.

Contractul cu STP expiră în data de 7 ianuarie 2027. În paralel, Primăria Alba Iulia lucrează la compania internă prin care ar urma să internalizeze transportul public local.

Reprezentanții Primăriei trebuie să obțină și un aviz de oportunitate din partea Consiliului Concurenței. Apoi spre sfârștiul anului ar urma angajări în cadrul societății, de la personal auxiliar, la cea mai importante ”piese” șoferii de autobuz.

Între timp reprezentanții STP au depus o plangere prealabilă către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia. Aceștia au solicitat prin avocat revocarea hotărârii de Consiliu Local prin care s-a votat înființarea Alba Iulia Transport Local SRL.

Plângerea prealabilă a fost respinsă de consilierii locali în cea mai recentă ședință de Consiliu Local.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Titi

    marți, 27.01.2026 at 19:21

    vai, va baga in faliment...

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 30 de minute

Bani mai puțini pentru transportul public din Alba Iulia, bugetați în 2026. Ce suma va primi STP din partea Consiliului Local
Evenimentacum O oră

Asociația Maria Beatrice oferă cârje și orteze gratuite pentru persoanele din Alba care au suferit fracturi în ultima perioadă
Evenimentacum O oră

Primăria Sebeș cumpără 7 autobuze electrice și 10 stații de încărcare. Care este valoarea investiției
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 12 ore

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba. Condiții și calendarul concursurilor
Administrațieacum o zi

FOTO: O persoană și-a ”uitat” buletinul printre deșeurile aruncate ilegal într-o comună din Alba. Cum a rezolvat primarul situația
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Tarife mai mari pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol. Cât costă în 2026, în funcție de clasă
Ratele românilor vor crește
Economieacum 7 ore

Câți bani au românii în bănci. BNR: au crescut depozitele bancare în lei și valută ale populației și firmelor
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Premierul Ilie Bolojan: România nu este pregătită pentru impozitare progresivă. De cât timp ar fi nevoie pentru a fi aplicată
Evenimentacum 8 ore

VIDEO Premierul Bolojan: Proiectele pentru reforma administrației și redresare economică, prin angajarea răspunderii sau OUG
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

FOTO: Medalii câștigate de sportivii CSM Unirea și CS Unirea Alba Iulia la Campionatul Național Școlar, competiții de taekwondo
pacanele online slot don.ro games
Sportacum o zi

Când muzica de fundal a unui slot face mai mult decât să umple liniștea (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

50 de ani de la întronizarea lui Emilian Birdaș, episcopul de Alba Iulia din timpul Revoluției. Moment marcat de Arhiepiscopie
Evenimentacum 2 zile

26 ianuarie - Ziua Internațională a Soțului. Tradiții, semnificații și mesaje pentru bărbatul iubit
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Evenimentacum 8 ore

WhatsApp trebuie să respecte reguli mai stricte în Uniunea Europeană. Ce funcție este vizată
Modificări la Gmail
Evenimentacum 9 ore

Gmail în alertă: Contul dvs. ar putea fi în pericol. Cum poți verifica și securiza. Zeci de milioane de parole au fost expuse.
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Descoperire uriașă în tratamentul cancerului: o terapie care salvează vieți ar putea deveni mai ieftină și disponibilă imediat
Evenimentacum 23 de ore

Noile reguli pentru concediul medical, de la 1 februarie 2026. Ce pacienți ar putea fi scutiți de neplata primei zile
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 4 ore

Titularizare 2026: modele de subiecte și bareme pentru proba scrisă, publicate de Ministerul Educației. Calendarul concursului
Educațieacum 2 zile

Profesorii și personalul medical amenință cu greva. Nemulțumiri legate de măsurile de austeritate impuse de Guvern
Mai mult din Educatie