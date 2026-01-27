Bani mai puțini pentru transportul public din Alba Iulia, bugetați în 2026. Ce suma va primi STP din partea Consiliului Local

STP (Societatea de Transport Public) din Alba Iulia, firma care manageriază transportul public local din oraș va primi și în 2026 buget din partea Consiliului Local.

Într-o viitoare ședință de Consiliu Local un proiect de hotărâre va fi acordarea compensației pentru anul 2026 din bugetul local al municipiului Alba Iulia pentru STP.

Momentan proiectul de hotărâre înregistrat pe platforma emol în 22 ianuarie 2026 urmează să primească avizul de legalitate.

Potrivit purtărtorului de cuvânt al Primăriei, Flaviu Buta, suma propusă pentru 2026 pentru STP este de 28 de milioane de lei. Mai exact 24 de milioane de lei compensația principală, iar 4 milioane de lei sumă ce reprezintă gratuitățile pentru mai multe categorii de cetățeni.

Este vorba despre abonamenele gratuite pentru pensionari și elevi.

Suma mai mică decât în 2025

Suma propusă este mai mică decât cea oferită în 2025 care a fost în valoare de aproape 31 de milioane de lei. Asta în condițiile în care STP a cerut 36 de milioane de lei.

Contractul cu STP expiră în data de 7 ianuarie 2027. În paralel, Primăria Alba Iulia lucrează la compania internă prin care ar urma să internalizeze transportul public local.

Reprezentanții Primăriei trebuie să obțină și un aviz de oportunitate din partea Consiliului Concurenței. Apoi spre sfârștiul anului ar urma angajări în cadrul societății, de la personal auxiliar, la cea mai importante ”piese” șoferii de autobuz.

Între timp reprezentanții STP au depus o plangere prealabilă către Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia. Aceștia au solicitat prin avocat revocarea hotărârii de Consiliu Local prin care s-a votat înființarea Alba Iulia Transport Local SRL.

Plângerea prealabilă a fost respinsă de consilierii locali în cea mai recentă ședință de Consiliu Local.

