A furat un autoturism defect dintr-o parcare și a început ulterior să îl dezmembreze. Tânăr din Sebeș, cercetat de polițiști

Deputatul USR PLUS de Alba, Beniamin Todosiu, lansează, vineri, o campanie de informare și conștientizare privind importanța vaccinării. Sub genericul „Fii responsabil! Vaccinează-te!”, parlamentarul și tinerii din USR PLUS Alba vor derula acțiuni de informare în localitățile din județ, în cadrul cărora vor explica cetățenilor importanța vaccinării.

„De peste un an de zile, ne luptăm cu pandemia, iar în tot acest timp am suferit noi și apropiații noștri. Peste 28.000 de oameni au murit în România din cauza acestui virus. Școlile, restaurantele, teatrele, cinematografele, stadioanele sunt închise. Pandemia ne-a schimbat viața și normalitatea socială pe care o știam. Dacă în urmă cu un an, nu aveam nicio soluție, acum avem. Eu m-am vaccinat și la fel au făcut milioane de români. Ne-am vaccinat pentru noi, pentru siguranța celor dragi și pentru ca viața să revină la normalitate. Alături de colegii din Biroul Parlamentar și din USR Tineret Alba dăm startul unei ample campanii de informare privind vaccinarea. Noi considerăm că soluția reală în lupta cu pandemia este vaccinarea. Vă invităm pe toți să ne susțineți în această campanie de informare și să îi convingem pe cei din jurul nostru să se vaccineze”, a spus Beniamin Todosiu, deputat USR PLUS de Alba.

Inițiatorul campaniei invită persoanele care doresc să se implice ca voluntari, să se înscrie prin formularul on-line: https://forms.gle/avC4LTVqBWMtKquf8

Cum puteți ajuta?

Distribuind informațiile privind vaccinarea în comunitățile noastre – pagini, grupuri de Facebook;

Participând la acțiuni de informare, distribuind materiale informative și discutând cu cetățenii pentru a-i convinge cât de importată este vaccinarea;

Convingând oamenii din jurul nostru și pe cei din familie să se vaccineze;

Combătând activ fake-news-urile care apar pe rețele de socializare cu privire la vaccinare.

Campania „Fii responsabil! Vaccinează-te!” se va derula în luna mai, în mai multe localități din județul Alba, fiind inițiată de deputatul USR PLUS de Alba, Beniamin Todosiu, cu sprijinul echipei USR Tineret Alba și a filialelor locale.

„Chiar dacă suntem implicați politic, acțiunea aceasta este apolitică și este deschisă oricui dorește să se implice. Nu facem politică, nu vorbim despre politică, ci doar promovăm vaccinarea ca soluție pentru a învinge pandemia. Îndemnul nostru este: Fii un erou pentru tine și pentru cei din jurul tău! Vaccinează-te! Pune astfel umărul pentru Alba!”, a spus Andreea Cordon, președintele USR Tineret Alba și coordonatorul campaniei de informare.