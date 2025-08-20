Connect with us

Persoanele care încalcă din nou ordinele de protecție ar putea primi o pedeapsă mai dură. Proiect avizat favorabil de Guvern

Publicat

acum 2 ore

Persoanele care încalcă din nou ordinele de protecție ar putea primi o pedeapsă mai dură. Guvernul a avizat favorabil o inițiativă a liberalilor de modificare a Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, a anunțat deputatul PNL, Alina Gorghiu. 

Proiectul introduce pedepse mai mari pentru agresorii care încalcă repetat ordinele de protecție și prevede măsuri suplimentare pentru protecția victimelor, printre care asistență juridică obligatorie și posibilitatea ca procurorii sau serviciile sociale să solicite un nou ordin de protecție.

Potrivit lui Gorghiu, cea mai importantă modificare se referă la încălcarea ordinelor de protecţie (OP/OPP).

Dacă un agresor a încălcat deja un ordin şi o face din nou, limitele pedepsei vor fi majorate cu jumătate.

Este o măsură dură, dar necesară, pentru a descuraja recidiva şi pentru a arăta că încălcarea ordinelor nu rămâne fără consecinţe”, a transmis Alina Gorghiu, într-o postare pe Facebook.

Printre modificările importante se mai numără:

  • ordinele de protecţie provizorii nu vor mai înceta automat, ci doar prin hotărâre judecătorească,
  • victima va beneficia de asistenţă juridică obligatorie şi la contestarea ordinului,
  • un nou ordin de protecţie va putea fi cerut nu doar de victimă, ci şi de procuror, autorităţi sau servicii sociale (cu acordul victimei).

„Contextul arată cât de necesare sunt aceste schimbări: în primele 7 luni din 2025 au fost aproape 28.000 de intervenţii ale poliţiei, peste 8.000 de ordine de protecţie emise, iar mii de agresori au încălcat aceste măsuri. Cele mai multe cazuri rămân <loviri şi alte violenţe> şi <ameninţări>. Propunerile sunt în acord cu Raportul Avocatului Poporului şi completează proiectul <România fără violenţă>. Împreună, aceste legi vor oferi victimelor o protecţie reală şi efectivă”, a mai precizat Alina Gorghiu.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Victimă colaterală

    miercuri, 20.08.2025 at 10:45

    se poate și mai mult…
    agresorul la prima abatere să fie reținut în arestul poliției pe perioada ordinului de protecție de 5 zile, iar la încălcare a ordinului de protecție a doua oară să fie reținut până dispune judecatorul …

    Răspunde

