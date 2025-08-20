Guvernul vrea să blocheze detașările între instituții și să suspende concursurile. Schimbări privind cumulul pensiei cu salariul

Guvernul vrea să blocheze detașările și transferurile între instituțiile statului, dar şi concursurile pentru ocuparea posturilor, cu câteva excepţii, acolo unde personalul este absolut necesar.

De asemenea, se urmărește suspendarea plății pensiei pentru funcționarii publici pe perioada menținerii în activitate peste vârsta standard de pensionare, potrivit unui proiect de modificare și completare a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat marți seara de Ministerul Muncii.

Astfel, se propune modificarea componenței comisiilor de concurs, în sensul participării la cerere a reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) doar pentru concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor de conducere, scrie Agerpres.

„Etapa de selecție pentru concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice, din administrația publică locală, precum și pentru funcțiile publice de stat și teritoriale, precum și concursul de promovare pe funcțiile publice de conducere se vor desfășura prin utilizarea instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor, și totodată având în vedere capacitatea restrânsă a resurselor umane din cadrul ANFP pentru desemnarea în cadrul comisiilor de concurs în etapa de selecție și în cadrul comisiilor de concurs de promovare pe funcțiile publice de conducere, se impune modificarea în mod corespunzător a prevederilor referitoare la atribuțiile instituției anterior menționate și reprezentanților săi în aceste comisii, așa cum se regăsesc la art. 469 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sensul participării la cerere a reprezentanților ANFP doar pentru concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor de conducere”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului.

Renunțarea la obligativitatea publicării unui anunț în situația transferului în interes de serviciu

De asemenea, documentul prevede renunțarea la obligativitatea publicării unui anunț în situația transferului în interes de serviciu, publicitatea anunțului privind demararea procedurii de transfer, în termen de 30 de zile fiind aplicabilă doar transferului la cerere.

În plus, se renunță la obligativitatea autorităților și a instituțiilor publice, de rezervare a postului în situația suspendării raportului de serviciu cu acordul părților, precum și în situația încadrării la cabinetul unui demnitar și desfășurării de activități în organizații internaționale din inițiativa funcționarului public, prin instituirea unor excepții de la obligația rezervării postului, pentru situațiile în care suspendarea se realizează pentru motive obiective și de lungă durată.

„Se propune reglementarea unor situații de suspendare de drept a raportului de serviciu care vor fi recunoscute ca vechime în grad profesional (…); suspendarea raporturilor de serviciu în sensul introducerii unei perioade maxime de doi ani pentru suspendarea raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public pentru desfășurarea de activități în organizații internaționale.

Modificarea delimitează situațiile de activitate în organisme internaționale (maxim 2 ani), în afara celor prevăzute la art. 513 alin. (1) lit. c), și stabilirea unui termen rezonabil, în scopul menținerii echilibrului între interesul individual și cel instituțional”, se menționează în proiect.

Schimbări privind cumulul pensiei cu salariul

Totodată, propunerea de act normativ prevede și corelarea unor prevederi privind menținerea în activitate a funcționarilor publici peste vârsta standard de pensionare.

În acest context, se completează cu trei noi alineate care clarifică procedura prin care funcționarii pot continua activitatea peste vârsta standard de pensionare, înlătură cumulul pensiei cu salariul în administrația publică prin suspendarea plății pensiei pe perioada menținerii, introducerea acordului conducătorului autorității sau instituției publice pentru menținere și se reglementează în mod expres și corelativ limita maximă de vârstă la 70 de ani.

Norme tranzitorii cu privire la detașările și transferurile funcționarilor publici

În același timp, pe fondul măsurilor fiscal-bugetare actuale, în proiect sunt prevăzute norme tranzitorii, cu privire la:

suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, cu excepția celor organizate pentru ocuparea de posturi unice înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 298/2025 privind aprobarea Planului de recrutare a funcționarilor publici și a Planului de promovare în funcții publice de conducere, pentru perioada 2025-2026.

„Organizarea concursurilor aflate în curs de desfășurare pentru ocuparea funcțiilor publice pentru care s-a afișat rezultatul verificărilor eligibilității candidaților anterior intrării în vigoare a proiectului de act normativ”, se precizează în document.

suspendarea detașărilor și transferurilor funcționarilor publici pe o perioadă determinată;

acordarea unui termen de 30 zile pentru ocuparea anumitor posturi prin transfer în interesul serviciului.

Potrivit sursei citate, în termen de zece de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de Urgență, conducătorii autorităților și instituțiilor publice au obligația de a dispune, în condițiile legii, prin act administrativ, încetarea detașării funcționarilor publici.

O altă prevedere menționează că șefii autorităților și instituțiilor publice în care se află detașați funcționari publici au obligația de a decide dacă funcționarii publici în cauză își pot continua activitatea în autoritatea sau instituția publică respectivă și dispun, după caz, demersurile legale pentru realizarea transferului în interes de serviciu al acestora pe funcțiile publice vacante pe care au fost detașați anterior, cu încadrarea în termenul de 30 de zile.

„Pentru personalul contractual, până la 31 decembrie 2026 pentru autoritățile și instituțiile publice, (…) indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii se suspendă aplicarea prevederilor art. 45 – 47 din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În termen de 10 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență conducătorii autorităților și instituțiilor publice au obligația de a dispune, în condițiile legii, prin act administrativ, încetarea detașării personalului contractual”, se mai arată în Nota de fundamentare.

De la data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe, conducătorii autorităților și instituțiilor publice în care se află detașat personal contractual, au obligația de a decide dacă salariații în cauză își pot continua activitatea în autoritatea sau instituția publică respectivă și dispun, după caz, demersurile legale pentru realizarea transferului în interes de serviciu al acestora pe posturile vacante pe care au fost detașați anterior, cu încadrarea în termenul de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Proiectul prevede că se exceptează detașările privind desfășurarea unei activități în cadrul unor organisme sau instituții internaționale de maximum doi ani, dacă detașarea s-a făcut la cererea salariatului și pe întreaga durată a detașării dacă aceasta s-a făcut la solicitarea instituției publice.

„Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înființate de stat, societăților/companiilor naționale, ai societăților la care statul este acționar unic sau deține o participație majoritară, ai regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, ai societăților la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, inclusiv decizia de pensie de serviciu sau decizia de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, are dreptul de a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”, conform proiectului.

Totuși, persoanele menționate pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția suspendării plății pensiei, notează documentul oficial. Prin excepție de la prevederile din Legea 360/2023 privind sistemul public de pensii, reluarea plății pensiei în cazul acestor persoane se face de la data încetării activității pentru care s-a solicitat continuarea contractului de muncă/raportului de muncă/de serviciu militar.

Concursurile pentru ocuparea posturilor de natură contractuală aflate în curs de desfășurare pentru care s-a afișat rezultatul verificărilor eligibilității candidaților anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se finalizează în condițiile reglementate în vigoare la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

Contravenții pentru nerespectarea prevederilor

Proiectul de act normativ reglementează contravenții pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență de către autoritățile și instituțiile publice, Regiile autonome înființate de stat, societățile/companiile naționale, societățile la care statul este acționar unic sau deține o participație majoritară, Regiile autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, societățile la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, precum autoritățile de reglementare.

Măsurile prevăzute în acest act normativ se vor aplica până la data de 31 decembrie 2026, iar durata limitată a aplicării acestor măsuri este proporțională cu scopul urmărit și se justifică prin necesitatea menținerii unui echilibru între drepturile personalului și imperativele interesului public major, fără a aduce atingere substanței drepturilor constituționale, în concordanță cu prevederile art. 53 din Constituția României, se pecizează în Nota de fundamentare.

