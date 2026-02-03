Vremea până în 2 martie: variații mari de temperatură în ultima lună de iarnă. Prognoza ANM pe patru săptămâni, actualizată

Vremea până în 2 martie: ultima lună de iarnă a anului 2026 aduce variații mari de temperatură de la o săptămână la alta și de la o regiune la alta. În următoarele zile, temperaturile sunt în creștere până la valori neobișnuit de mari pentru această perioadă.

Excepție fac zonele de nord-est și sud-vest ale țării, unde va fi mai frig. Până la jumătatea lunii februarie sunt anunțate ploi în centru, sud-est și nord-est. Vor fi și ninsori, mai ales în vestul țării.

Perioadele mai calde, cu maxime ce ajung la 10-11 grade în centru, respectiv 13 grade în vest, vor alterna cu zile mai reci (3-5 grade și minime negative). Mai frig va fi în 12-15 februarie.

În sud, maximele urcă la 7-8 grade și coboară la 2 grade în zilele mai reci. În nord-est va fi cel mai frig: de la 3-4 grade în 5-7 februarie se ajunge la -2 grade în 13 februarie. Se va încălzi spre finalul lunii, până la 8 grade.

Alte perioade cu precipitații mai sunt anunțate după 15 februarie: ploi în vest, centru, sud-est dar și ninsori în sud și nord-est.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 2 martie.

Vremea în săptămâna 2-8 februarie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice, centrale, precum și la munte. Vor fi și mai coborâte, local, în extremitatea de sud-vest și de nord-est a țării. În rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și sud-estice, dar și local deficitar în nordul Carpaților Orientali. În rest, va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 9-15 februarie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile intracarpatice. Acestea vor fi mai coborâte în extremitatea de nord-est a țării. În rest vor fi apropiate de cele specifice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice.

Vremea în săptămâna 16-22 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice. În rest, vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord-vestice. În rest, va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 23 februarie – 2 martie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specific pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în toate regiunile.

