Tânără din Alba, rănită într-un accident produs în Sibiu. Mașina în care se afla a fost lovită din spate de un alt autoturism

O tânără în vârstă de 24 de ani din județul Alba a fost rănită într-un accident produs marți dimineața, la ieșirea din municipiul Sibiu spre Cristian.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație, produs pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe Șoseaua Alba Iulia pe direcția Sibiu - Cristian, un tânăr de 22 de ani din Miercurea Sibiului, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță a intrat în coliziune cu autoturismul condus în fața sa, de către o femeie de 50 de ani, din Cristian.

În urma coliziunii, conducătorul auto de 50 de ani și pasagera sa, o tânără de 24 de ani din județul Alba, au suferit vătămări corporale, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Traficul rutier în zonă este îngreunat.

Cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

Potrivit ISU Sibiu, la fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare.

Două femei în vârstă de aproximativ 50 respectiv 24 de ani care au suferit traumatisme toracice au fost preluate de către echipajele SMURD și au fost transportate la UPU Sibiu, conștiente.

