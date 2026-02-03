Connect with us

Eveniment

Tânără din Alba, rănită într-un accident produs în Sibiu. Mașina în care se afla a fost lovită din spate de un alt autoturism

Publicat

acum 2 ore

O tânără în vârstă de 24 de ani din județul Alba a fost rănită într-un accident produs marți dimineața, la ieșirea din municipiul Sibiu spre Cristian. 

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație, produs pe Șoseaua Alba Iulia din municipiul Sibiu.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe Șoseaua Alba Iulia pe direcția Sibiu - Cristian, un tânăr de 22 de ani din Miercurea Sibiului, pe fondul nepăstrării distanței de siguranță a intrat în coliziune cu autoturismul condus în fața sa, de către o femeie de 50 de ani, din Cristian.

În urma coliziunii, conducătorul auto de 50 de ani și pasagera sa, o tânără de 24 de ani din județul Alba, au suferit vătămări corporale, fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Traficul rutier în zonă este îngreunat.

Cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

Potrivit ISU Sibiu, la fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare.

Două femei în vârstă de aproximativ 50 respectiv 24 de ani care au suferit traumatisme toracice au fost preluate de către echipajele SMURD și au fost transportate la UPU Sibiu, conștiente.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Petru

    marți, 03.02.2026 at 10:12

    Chiar nu interesează.

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 14 secunde

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 20 de minute

Centrul pentru Jurnalism Independent: Educația media, alternativă la blocarea accesului copiilor pe platformele de socializare
Evenimentacum 45 de minute

Incendiu izbucnit la acoperișul a două case, în zona Fărău - Alecuș. Intervin de urgență pompierii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Locuitorii unei străzi din Alba Iulia spun că vor amâna plata impozitelor. Drum plin de noroi și fără canalizare
Administrațieacum 6 zile

Restricții de circulație pe strada Henri Coandă din Alba Iulia din cauza unor lucrări la rețeaua de apă. Atenționări pentru șoferi
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Obligații fiscale în februarie: Care sunt termenele limită și ce repere pot ajunge la scadență
Economieacum 12 ore

Câți angajați există în Alba și care este salariul mediu net în județ. Date oficiale de la Direcția de Statistică
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Evenimentacum 4 ore

Senatorii care nu vor participa fizic la ședințele din Parlament vor fi sancționați
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 5 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Blajacum 6 zile

Meci în Liga Campionilor, la Blaj. Volei Alba Blaj întâlnește miercuri campioana mondială a cluburilor, Savino Del Bene Scandicci
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 13 ore

Când începe Postul Paștelui 2026 la ortodocși și catolici. Semnificații, reguli și tradiții
Actualitateacum 22 de ore

Spectacol aniversar Lord of the Dance la Cluj-Napoca, în data de 2 aprilie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 15 secunde

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Evenimentacum 2 zile

Avertizare pentru dispozitivele Android, de la Bitdefender: Pericol, din cauza unui nou virus care fură date bancare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 3 ore

Ce înseamnă pentru un angajat faptul că prima zi de concediu medical nu se mai plătește. Măsura, în vigoare de la 1 februarie
Evenimentacum o zi

Ministrul Sănătăţii anunţă schimbarea codurilor de boală. Măsuri după decizia privind neplata primei zile de concediu medical
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 20 de minute

Centrul pentru Jurnalism Independent: Educația media, alternativă la blocarea accesului copiilor pe platformele de socializare
Actualitateacum 15 ore

”Masă sănătoasă” 2026 în Alba: câți elevi primesc alimente la școală. Programul, derulat în 33 de unități de învățământ din județ
Mai mult din Educatie