Academia ”Sanitarii Pricepuți”: Elevii și profesorii se pot înscrie gratuit la cursuri de prim-ajutor online

Doi tineri artiști din Alba Iulia, Cristian și Maria Alexievici, au lansat videoclipul piesei lor ”Shining Star”.

Cei doi, frate și soră, au reușit să își ducă la capăt proiectul în doar o săptămână, într-o deplasare la Dunăre, unde și-au găsit inspirația.

Videoclipul a fost filmat cu telefonul mobil și a beneficiat de munca unei echipe foarte talentate.

”Așa a fost experiența noastră la Dunăre. Am împachetat tot în mașină, am găsit un loc superb unde am montat studioul și am stat o săptămână lăsând inspirația să lucreze prin noi și să ne găsească așa cum suntem: nici mai mult, nici mai puțin.

Am decis să filmăm un clip cu telefonul, pentru că nu am avut planuri făcute de acasă.

Cea mai mare bucurie a fost să creez alături de sora mea Maria Alexievici, o minunăție de om. Sperăm să vă placă!” a declarat pentru Alba24, Cristian Alexievici.

Cristian a absolvit „The institute of contemporary music performance” la Londra iar în prezent este profesor La Liceul de Arte ”Regina Maria” Alba Iulia.

Sora acestuia, Maria, a terminat Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Acum este actriță de muzical la București.

”S-a întâmplat cam așa: Am ieșit din zona de comfort, m-am suit pe al doilea tren, că primul l-am pierdut, dar nu m-am lăsat și m-am dus la Dunăre.

Fratele si-a împachetat tot în mașină – chitari, pian, monitor, clape, tobe, ușa de la casa, tobele, pe Anya (cățelușa lui) și a găsit un loc superb unde a montat studioul.

Inspirația a început să lucreze și am sosit eu să-i chinui zilele!

Totul ne-a surprins așa cum suntem: nici mai mult, nici mai puțin. Am decis să filmăm un clip cu telefonul, pentru că nu am avut planuri făcute de acasă, drept pentru care și eu îmi fac debutul de mare dansatoare.

Mulțumesc, Cristian, că ai crescut atât de frumos, mulțumesc mamă, mulțumesc tată și mulțumesc Andreea” a spus Maria.

Muzică: Cristian Alexievici

Versuri: Maria Alexievici

Orchestrație&Producție: Maria și Cristian Alexievici

Mix: Szőcs Levente Ferencz & Cristian Alexievici

Master: Szőcs Levente Ferencz

Video editing: Andreea Bran & Cristian Alexievici

Mulțumiri speciale: Cabana Alegria Eșelnița pentru găzduire