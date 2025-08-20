Connect with us

Eveniment

UPDATE FOTO: Accident grav pe autostrada A1 zona Sebeș. Persoană DECEDATĂ, după ce a fost lovită de un camion

Publicat

acum 2 ore

Accident grav pe autostrada A1, în Alba, zona Sebeș, miercuri dimineața. Potrivit ISU Alba, o persoană a fost lovită de un camion.

UPDATE: Persoana acroșată de camion prezintă leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acesteia de către echipajul medical.

Știrea inițială

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, km 316.

Din informațiile preliminare, ar fi vorba despre o persoană acroșată de un camion.

Se intervine cu echipaj de prim-ajutor și autospecială ISU.

imagini: ISU Alba

