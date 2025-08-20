Sesiune extraordinară la Senat: se ia act de emiterea a două ordonanțe și se dezbate un proiect privind pensiile magistraților

Senatul se reunește, miercuri, de la ora 12:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe ordinea de zi figurând informarea cu privire la două proiecte de lege care aprobă ordonanțe de urgență ale Guvernului, dar și dezbaterea și votul asupra propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Pe ordinea de zi se află informarea privind două proiecte de lege care aprobă ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, precum şi dezbaterea şi votul asupra propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, transmite Agerpres.

Vezi și: Câți beneficiari de pensii de serviciu sunt în România: Magistrații au cea mai ridicată medie a pensiilor, peste 5.000 de euro

Senatorii vor lua act de emiterea de către Guvern a două ordonanţe de urgenţă şi anume OUG 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale şi OUG 40/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.

Pe ordinea de zi a plenului Senatului se mai află propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care va fi dezbătută şi supusă votului, sub rezerva depunerii raportului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News