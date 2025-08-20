Connect with us

Eveniment

Sesiune extraordinară la Senat: se ia act de emiterea a două ordonanțe și se dezbate un proiect privind pensiile magistraților

Publicat

acum 13 secunde

Senatul se reunește, miercuri, de la ora 12:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe ordinea de zi figurând informarea cu privire la două proiecte de lege care aprobă ordonanțe de urgență ale Guvernului, dar și dezbaterea și votul asupra propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Pe ordinea de zi se află informarea privind două proiecte de lege care aprobă ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, precum şi dezbaterea şi votul asupra propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, transmite Agerpres.

Vezi și: Câți beneficiari de pensii de serviciu sunt în România: Magistrații au cea mai ridicată medie a pensiilor, peste 5.000 de euro

Senatorii vor lua act de emiterea de către Guvern a două ordonanţe de urgenţă şi anume OUG 41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale şi OUG 40/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere.

Pe ordinea de zi a plenului Senatului se mai află propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care va fi dezbătută şi supusă votului, sub rezerva depunerii raportului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 13 secunde

Sesiune extraordinară la Senat: se ia act de emiterea a două ordonanțe și se dezbate un proiect privind pensiile magistraților
Evenimentacum O oră

„Hipoxie într-o pastilă”: un mediu cu un conținut redus de oxigen ar putea fi cheia în tratarea bolii Parkinson. Studiu
Evenimentacum 2 ore

Se schimbă criteriile pentru încadrarea în grad de handicap: Ministrul Muncii anunță modificări majore
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 15 ore

Detașările în sectorul public, INTERZISE până la finalul anului 2026. OUG în dezbatere publică
Administrațieacum 19 ore

VIDEO: Cartea electronică de identitate: cum se obține certificatul de atestare a domiciliului, în format digital. Precizări MAI
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 11 ore

Pensia și salariul nu se vor mai putea cumula. Activitatea se poate prelungi până la 70 de ani, dar fără pensie. OUG în dezbatere
Economieacum 11 ore

Pachetul 2 de măsuri ar putea fi adoptat săptămâna următoare prin asumarea răspunderii. Ce conține
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 17 ore

VIDEO: Ministrul Fondurilor Europene, explicații despre OUG privind PNRR. Ce proiecte se opresc
Actualitateacum o zi

Primăria Ciugud solicită Guvernului să nu anuleze proiecte europene ce pot fi realizate în termen. Ce este ”Școala viitorului”
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Atletul Ovidiu Hulea, campion național la săritura în lungime și 200 m. Premii importante obținute de sportivi din Alba
Evenimentacum 2 zile

Maestrul FIDE Marius Ceteraș din Alba, reales membru al Consiliului Director al Federației Române de Șah
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

VIDEO Grand Rally Tour la Alba Iulia: Peste 25 de supercar-uri, Ferrari, Lamborghini, BMW M, McLaren, Porsche, în Piața Cetății
Evenimentacum 23 de ore

Vremea până în 15 septembrie. Mai răcoros, câteva ploi. Condiții meteo la finalul verii 2025 și începutul toamnei
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

„Hipoxie într-o pastilă”: un mediu cu un conținut redus de oxigen ar putea fi cheia în tratarea bolii Parkinson. Studiu
Evenimentacum 20 de ore

Alertă alimentară: produs retras de la vânzare din magazinele Profi din Alba și din țară. Poate fi periculos pentru sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 12 ore

Colaborare între Colegiul Militar „Mihai Viteazul” și Primăria Alba Iulia, pentru implicarea elevilor în activități extrașcolare
Educațieacum 16 ore

Tabere pentru 175 de copii din centrele de zi aflate sub coordonarea Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia
Mai mult din Educatie