Aiud

ACCIDENT la Aiud. O femeie a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină, în timp ce traversa regulamentar strada

Publicat

acum O oră

Un accident rutier s-a produs sâmbătă, în municipiul Aiud. O femeie de 52 de ani din Lopadea Nouă a ajuns la spital după ce a fost lovită de o mașină condusă de un șofer de 69 de ani din Aiud, în timp ce traversa regulamentar strada. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 11.35, polițiștii rutieri din municipiul Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Stadionului din Aiud, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din Aiud, în timp ce conducea un autoturism, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Lopadea Nouă, care se afla angajată regulamentar în traversarea drumului public, la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.

Femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la Spitalul Municipal Aiud, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

