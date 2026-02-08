Connect with us

Cum va fi vremea de Paște 2026: Temperaturi de primăvară și precipitații moderate. Prima prognoză pentru luna aprilie

vremea meteo primavara pomi infloriti flori

Cum va fi vremea de Paște 2026: Pe măsură ce se apropie Sărbătoarea Paștelui, care în 2026 este celebrată pe 12 aprilie, atenția românilor se îndreaptă și spre ceea ce ne rezervă vremea în această perioadă.

Deși prognozele la distanță mare sunt întotdeauna cu un grad de incertitudine, meteorologii și modele climatice sugerează un scenariu tipic de primăvară pentru această dată, cu condiții potrivite pentru activități în aer liber, dar și cu variații regionale.

Vezi și: Când începe Postul Paștelui 2026 la ortodocși și catolici. Semnificații, reguli și tradiții

Date climatice generale pentru luna aprilie în România arată că, în această perioadă, temperaturile medii ziua pot ajunge în jurul valorii de 15–18 grade Celsius în regiunile de câmpie și podiș, în timp ce nopțile rămân răcoroase, cu minime care pot scădea până spre 5–7 grade Celsius.

Aprilie este o lună în care vremea este deja mult mai blândă decât în lunile de iarnă.

Estimările generale pe aprilie indică o alternanță între zile cu cer mai mult senin și intervale cu ploi moderate, specifică acestui anotimp.

Chiar dacă precipitațiile nu sunt anormale pentru perioadă, ele pot interveni din când în când pe parcursul lunii, ceea ce face recomandabilă planificarea activităților în aer liber cu o marjă de flexibilitate.

Cum va fi vremea de Paște 2026

Prognozele climatice istorice arată o tendință de temperaturi maxime în jurul valorii de 15–17 grade Celsius în jurul datei de 12 aprilie, cu posibilitate de precipitații ușoare sau moderate, dar cu o predominanță generală a condițiilor de primăvară.

În zonele montane, vremea de Paște poate fi mai schimbătoare, iar temperaturile vor fi, de regulă, mai coborâte decât în câmpie și la deal.

Chiar dacă la altitudini mari zăpada de primăvară nu este imposibilă mai devreme în aprilie, pe 12 aprilie este tot mai puțin probabil să se mențină ninsori consistente în zonele turistice principale, potrivit Roughguides.

În concluzie, vremea de Paște în România în 2026 se anunță, în ansamblu, de sezon: temperaturi blânde pentru această perioadă a anului, cu alternanțe normale între soare și posibile reprize de ploaie, o combinație tipică de primăvară, care poate favoriza atât slujbele și tradițiile pascale în aer liber, cât și întâlnirile în familie, indiferent de regiune.

