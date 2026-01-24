UPDATE VIDEO: Accident la Alba Iulia, pe Calea Moților. Trei mașini au intrat în coliziune. Trafic îngreunat

Un accident rutier s-a petrecut sâmbătă dimineața la Alba Iulia, pe Calea Moților. O persoană este rănită.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat.

Sunt implicate trei autovehicule.

Accidentul s-a petrecut în zona Artipan.

Potrivit ISU Alba, o persoană este rănită. Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanța SAJ.

În accident au fost implicate trei autoturisme: un Ford Fiesta, un SUV Hyundai și un Nissan.

