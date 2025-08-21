UPDATE FOTO ACCIDENT pe Autostrada A1 Sebeș – Deva. Două persoane rănite, după un impact între două autoturisme și un autocamion

Un accident rutier s-a produs joi după-amiaza, pe Autostrada A1 Sebeș – Deva. Din primele informații, două persoane au fost rănite după un impact între două mașini și un autocamion.

Actualizare: Potrivit ISU Alba, forțele de intervenție au ajuns la locul producerii accidentului. Două persoane, conștiente, cooperante, sunt asistate medical la locul accidentului.

Nu au fost înregistrate persoane încarcerate.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe autostrada A1, km 316, sens Sebeș – Deva.

În accident ar fi implicate două autoturisme și un autocamion.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News