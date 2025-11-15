Connect with us

Accident pe DJ 107I la Berghin: pieton care mergea pe mijlocul drumului, lovit de o mașină. Se afla sub influența alcoolului

acum O oră

Accident pe DJ 107I la Berghin. Un bărbat care mergea pe mijlocul drumului a fost lovit de o mașină, vineri seara. Pietonul se afla sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, vineri, 14 noiembrie, în jurul orei 18.30, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DJ 107I, pe raza localității Berghin, a avut loc un eveniment rutier.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Berghin, în timp ce se deplasa pe mijlocul părții carosabile, în calitate de pieton, a fost surprins și accidentat de un autoturism.

Mașina era condusă de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din municipiul Alba Iulia, care se deplasa regulamentar.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 47 de ani a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cazul bărbatului de 47 de ani, a rezultat valoarea de 1.27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

