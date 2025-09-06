Abrud
Accident pe DN 74 la Mătișești. Trei persoane rănite după ce două motociclete și un autoturism s-au lovit
Un accident s-a petrecut pe DN74 la Mătișești, sâmbătă, în jurul amiezii. Din primele date, trei persoane sunt rănite.
Au fost implicate două motociclete și un autoturism, transmite IPJ Alba.
La fața locului intervin polițiștii din Abrud. Accidentul a fost semnalat pe raza localității Mătișești, comuna Ciuruleasa.
Trei persoane ar fi suferit leziuni corporale.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.