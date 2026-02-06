ACCIDENT rutier în localitatea Războieni - Cetate. Două mașini s-au lovit

Un accident rutier s-a produs vineri după-amiaza în localitatea Războieni-Cetate. În evenimentul rutier au fost implicate două mașini.

Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în localitatea Războieni-Cetate.

În accident rutier sunt două autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News