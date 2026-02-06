Eveniment
ACCIDENT rutier în localitatea Războieni - Cetate. Două mașini s-au lovit
Un accident rutier s-a produs vineri după-amiaza în localitatea Războieni-Cetate. În evenimentul rutier au fost implicate două mașini.
Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în localitatea Războieni-Cetate.
În accident rutier sunt două autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.
Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ.
