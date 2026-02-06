Sâmbătă: Meet XEO, competiție de robotică, la Alba Iulia. 20 de echipe de elevi se pregătesc pentru Regionala FIRST Challenge

La sala polivalentă a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va avea loc sâmbătă, 7 februarie, „MEET XEO #14278 TXS”, o competiție la care vor participa 20 de echipe de robotică implicate în competiția FIRST Tech Challenge. Evenimentul, unul dintre cele mai importante evenimente FTC din regiunea Centru, este o etapă relevantă în parcursul competițional, iar rezultatele obținute contribuie la clasamentul și poziționarea pentru etapa regională.

Potrivit reprezentanților Team XEO, meet-ul din 7 februarie contează în pregătirea pentru Regionala FIRST Tech Challenge Alba Iulia, care va avea loc în perioada 27 februarie – 1 martie 2026 și va aduna aproximativ 30 de echipe din județele Alba, Cluj, Sibiu, Mureș, Brașov și Vâlcea.

Competiția din 7 februarie este organizată de Team XEO #14278 (FIRST Tech Challenge), susținută de Asociația XEO, alături de sponsorul Star Assembly și de partenerii tradiționali Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” (HCC) și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Susținătorul principal al evenimentului este Star Assembly, companie care susține educația tehnică și inițiativele dedicate tinerilor, contribuind la dezvoltarea comunității locale și la formarea viitoarelor generații de specialiști.

Despre FIRST Tech Challenge

FIRST Tech Challenge (FTC) este una dintre cele mai importante competiții educaționale de robotică la nivel mondial, în care echipe de elevi proiectează, construiesc și programează roboți pentru a îndeplini provocări pe un teren oficial de joc.

Dincolo de partea tehnică, FTC dezvoltă abilități esențiale precum leadership-ul, colaborarea, comunicarea, managementul de proiect și prezentarea publică.

Ce se întâmplă la Meet

Pe parcursul zilei, echipele vor participa la:

meciuri pe terenul oficial (robot game), în care roboții îndeplinesc sarcini punctate;

testare, optimizare și strategie, în condiții reale de competiție;

evaluări și clasamente specifice Meet-urilor, relevante pentru etapa regională.

Program orientativ (7 februarie 2026)

08:30 – 09:30 – Sosirea echipelor / pregătire teren & roboți

09:30 – 09:45 – Deschidere și briefing tehnic

09:45 – 10:45 – Robot and Field Inspections

10:45 – 11:00 – Drivers and Coach meeting

11:00 – 13:30 – Matches

13:30 – 14:30 – Lunch Break

14:30 – 17:30 – Matches

17:30 – 18:00 – Closing ceremony

Accesul este liber pentru vizitatori începând cu ora 12:00.

(Programul poate suferi ajustări în funcție de dinamica competiției.)

