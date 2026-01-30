UPDATE FOTO: ACCIDENT rutier în zona localității Răhău. O femeie rănită , după ce a ajuns cu mașina în afara șoselei

Un accident rutier s-a produs vineri, în jurul orei 12:50, între localitățile Cut și Câlnic. O femeie a fost rănită după ce a ajuns cu mașina în afara șoselei.

Actualizare, ora 13:10 - Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe raza localității Răhău, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele date, este implicat un autoturism, iar conducătoarea auto ar fi suferit leziuni corporale.

Actualizare, ora 13:00 - Potrivit ISU Alba, la sosirea echipajelor de intervenție persoana implicată în accident (femeie, 32 ani) se afla în autoturism, neîncarcerată.

Aceasta a fost predată echipajului medical în vederea evaluării medicale.

Se asigură în continuare măsurile specifice, la locul accidentului, de către pompierii militari.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru descarcerare și prim ajutor medical la un accident rutier produs între localitățile Cut și Câlnic.

Din informațiile preliminare în accident ar fi implicat un autoturism, posibil o persoană încarcerată.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor medical.

Revenim cu detalii.

