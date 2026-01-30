Blaj
VIDEO: Lucrări pe străzile din Blaj. Degradările în carosabil apărute după iarna grea sunt reparate cu asfalt rece
În Blaj au început de vineri, 30 ianuarie, lucrări de reparații la carosabil. Sunt plombate gropile apărute pe străzi după răspândirea materialului derapant. Se folosește ”asfalt rece”.
”Au început lucrările de reabilitare a carosabilului, cu asfalt rece. Așa cum știți, am avut o iarnă dificilă, cu condiții meteo ce au presupus și administrarea materialului antiderapant cu multă sare. Acest lucru a condus la o degradare a carosabilului.
Am început de astăzi această acțiune. O vom continua în toată perioada care urmează, în funcție de condițiile meteo”, a anunțat primarul Gheorghe Valentin Rotar.
Primarul mai spune că se folosește asfalt rece, metodă adaptată condițiilor de iarnă.
”În vară vom trece la reasfaltarea străzilor pe porțiuni, cu asfalt clasic”, mai precizează edilul.
