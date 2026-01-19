UPDATE VIDEO: ACCIDENT rutier la Alba Iulia. Două persoane rănite, după ce două mașini s-au lovit, în zona cartierului Partoș

Un accident rutier s-a produs luni, în jurul orei 12:30, în zona cartierului Partoș din Alba Iulia. Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme.

Actualizare, ora 12:50 - Potrivit ISU Alba, în urma accidentului, au rezultat două persoane rănite ușor care, în urma evaluării medicale la fața locului, au refuzat transportul la spital.

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în municipiu Alba Iulia, zona Partoș.

În accident ar fi implicate două autoturisme, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

