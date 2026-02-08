Connect with us

Eveniment

Weekendul bețivilor pe drumurile din Alba. Siguranța rutieră, pusă în pericol de șoferi iresponsabili

Publicat

acum O oră

Weekendul bețivilor pe drumurile din Alba: mai mulți șoferi iresponsabili, care s-au urcat la volan după ce au consumat alcool, au fost prinși de polițiști. 

Reprezentanții IPJ Alba au oferit câteva exemple de șoferi prinși băuți la volan în acest weekend, care s-au ales cu dosare penale.

În noaptea de 7/8 februarie 2026, în jurul orei 04.30, polițiștii Postului de Poliție Meteș au oprit pentru control, pe DC 68 din localitatea Ampoița, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din localitate.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.58 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În noaptea de 7/8 februarie 2026, în jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publică din Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Lotrului din municipiu, un autoturism ar fi acroșat două autoturisme parcate pe marginea părții carosabile.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că autoturismul în cauză a fost condus de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din municipiul Sebeș.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0.78 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În noaptea de 7/8 februarie 2026, în jurul orei 03.20, polițiștii din Teiuș au oprit pentru control, pe strada Decebal din oraș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din orașul Teiuș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.68 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Un alt șofer din Alba a fost reținut după ce a lovit un gard și a refuzat recoltarea de probe biologice, deși polițiștii au constatat că emana halenă alcoolică.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Aiudacum 3 minute

Controale inopinate ale ISU Alba, pe timpul nopții, la restaurante, cluburi și baruri din Aiud și Blaj. S-a lăsat cu amenzi
Economieacum 16 minute

Guvernul va adopta al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, săptămâna viitoare: Reforma administrației și relansare economică
Evenimentacum O oră

Weekendul bețivilor pe drumurile din Alba. Siguranța rutieră, pusă în pericol de șoferi iresponsabili
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum 5 zile

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 17 ore

CJ Alba stabilește reguli pentru dezvoltarea zonei turistice Trascău. Licitație pentru Planul de Amenajare a Teritoriului
Administrațieacum o zi

VIDEO: Cum arată resturile dezolante ale Târgului de Crăciun de la Alba Iulia, lăsate în paragină în Cetatea Alba Carolina
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 16 minute

Guvernul va adopta al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, săptămâna viitoare: Reforma administrației și relansare economică
Economieacum 2 zile

ANAF: Cum se depune Declarația Unică privind impozitul pe venit (212) și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

AUR a plătit bani grei pentru ca George Simion să se întâlnească cu Trump. Lobby eșuat și despăgubiri uriașe solicitate de partid
Evenimentacum 5 zile

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Prima reacție a lui Nicolae Stanciu, la sosirea în China: ”Nu am văzut așa ceva în viața mea”
Blajacum 4 zile

Volei Alba Blaj a învins Volero le Cannet și s-a calificat în sferturile de finală CEV Cup
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 6 ore

Extrageri la LOTO duminică, 8 februarie: Reporturi uriașe la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc
Evenimentacum 19 ore

Festivalul PRAETORIAN GATES de la Alba Iulia va colabora cu cei de la DIRTY SHIRT, în calitate de ambasadori ai proiectului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 16 ore

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Frauda romantică, una dintre metodele folosite de atacatorii cibernetici. Avertisment DNSC
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Pacientă cu trei tipuri de cancer, operată cu succes la Spitalul Județean din Alba Iulia de Cristian Țibea ajutat de Ovidiu Țuhașu
Evenimentacum 2 zile

Alertă alimentară: lapte praf retras de la vânzare din magazine. Risc de contaminare cu o toxină
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Presiunea părinților asupra copiilor
Educațieacum o zi

Înscrierea în învățământul primar în anul școlar 2026-2027: Până la ce dată se pot depune cererile. DOCUMENT pus în dezbatere
Modificare la legea achizițiilor publice
Educațieacum 2 zile

Interdicție pe rețelele sociale pentru copiii până în 13 ani. Propunerile organizației Salvați copiii
Mai mult din Educatie