Weekendul bețivilor pe drumurile din Alba. Siguranța rutieră, pusă în pericol de șoferi iresponsabili

Weekendul bețivilor pe drumurile din Alba: mai mulți șoferi iresponsabili, care s-au urcat la volan după ce au consumat alcool, au fost prinși de polițiști.

Reprezentanții IPJ Alba au oferit câteva exemple de șoferi prinși băuți la volan în acest weekend, care s-au ales cu dosare penale.

În noaptea de 7/8 februarie 2026, în jurul orei 04.30, polițiștii Postului de Poliție Meteș au oprit pentru control, pe DC 68 din localitatea Ampoița, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din localitate.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.58 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În noaptea de 7/8 februarie 2026, în jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publică din Sebeș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Lotrului din municipiu, un autoturism ar fi acroșat două autoturisme parcate pe marginea părții carosabile.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că autoturismul în cauză a fost condus de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din municipiul Sebeș.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0.78 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În noaptea de 7/8 februarie 2026, în jurul orei 03.20, polițiștii din Teiuș au oprit pentru control, pe strada Decebal din oraș, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din orașul Teiuș.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.68 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Un alt șofer din Alba a fost reținut după ce a lovit un gard și a refuzat recoltarea de probe biologice, deși polițiștii au constatat că emana halenă alcoolică.

