Accident rutier la Alba Iulia. Motociclist rănit după ce a fost lovit de două mașini, într-o intersecție

Accident rutier la Alba Iulia, duminică, în intersecția străzilor Magnoliei și Brândușei. Un motociclist a fost rănit.

Potrivit IPJ Alba, duminică, 24 august, în jurul orei 11.40, un bărbat de 41 de ani, din Cugir, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Magnoliei din Alba Iulia, ar fi pătruns în intersecția cu strada Brândușei.

A intrat în coliziune cu un motociclu condus de un bărbat de 36 de ani, din Alba Iulia.

În urma impactului, motociclul a fost proiectat într-un autoturism care se deplasa pe strada Brândușei. Acesta era condus de un bărbat de 53 de ani, din Alba Iulia.

Conducătorul motociclului a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital.

Cei trei bărbați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate.

