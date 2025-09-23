Connect with us

Accident rutier la Ocna Mureș: doi tineri loviți de o mașină în timp ce traversau strada neregulamentar

Publicat

acum 2 ore

Un accident rutier s-a petrecut la Ocna Mureș, marți dimineața. Doi tineri au fost răniți, după ce au fost loviți de o mașină. Aceștia traversau strada neregulamentar.

Potrivit IPJ Alba, în dimineața de 23 septembrie, polițiștii din orașul Ocna Mureș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Colonia din Ocna Mureș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Unirea, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Colonia din orașul Ocna Mureș, a surprins și accidentat doi tineri. Aceștia, în vârstă de 16, respectiv 19 ani, din Ocna Mureș, se aflau angajați în traversarea străzii, prin loc nepermis.

În urma evenimentului rutier, cei doi tineri au suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportați la Spitalul Municipal Aiud.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

