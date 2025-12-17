Accident rutier la Ocna Mureș, provocat de un tânăr care a condus băut și fără permis. Ce alcoolemie avea

Un tânăr din Ocna Mureș este cercetat de polițiști după ce s-a urcat băut la volan și fără permis, iar apoi a provocat un accident.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 16 spre 17 decembrie, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Lungă din orașul Ocna Mureș, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Polițiștii au constatat faptul că un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din orașul Ocna Mureș, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Lungă din oraș, ar fi pierdut controlul autoturismului și a intrat în coliziune cu un autoturism care se afla parcat pe marginea părții carosabile.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,05 mg/l alcool pur în aerul respirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Mai mult, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News