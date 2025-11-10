UPDATE FOTO: ACCIDENT rutier la Sântimbru. Cinci persoane au fost evaluate medical, după ce două mașini s-au lovit

Un accident rutier s-a produs luni, în jurul orei 12:30, pe raza localității Sântimbru. Cinci persoane au fost evaluate medical, după ce două mașini s-au lovit.

Actualizare: Potrivit ISU Alba, ca urmare a accidentului, cinci persoane au fost evaluate medical, toate refuzând transportul la spital.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs pe raza localității Sântimbru.

Este vorba despre un accident rutier în care ar fi implicate două autoturisme, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SAJ.

