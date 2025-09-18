Connect with us

ACCIDENT rutier la Sebeș. Fetiță de 4 ani, lovită de o mașină după ce a traversat strada prin loc nepermis

acum 2 ore

Un accident rutier s-a produs joi după-amiaza, în jurul orei 16:30, în municipiul Sebeș. O fetiță de 4 ani a fost lovită de o mașină, pe strada Mihail Kogălniceanu, după ce a traversat prin loc nepermis. 

Potrivit IPJ Alba, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Mihail Kogălniceanu, o minoră de 4 ani ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă. Minora de 4 ani ar fi traversat strada, prin loc nepermis.

Aceasta a suferit leziuni corporale, iar în acest moment, i se acordă îngrijiri medicale la fața locului.

Cercetarea la fața locului este în desfășurare, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

