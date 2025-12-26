Eveniment
ACCIDENT RUTIER la Tibru: Un autoturism s-a răsturnat
Un accident rutier a avut loc vineri, 26 decembrie, pe raza localității Tibru, în comuna Cricău. Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 18.00.
Potrivit reprezentanților ISU Alba, din informațiile preliminare este vorba despre un autoturism răsturnat. În urma accidentului a rezultat o victima, conștientă și neîncarcerată, a mai precizat purtătorul de cuvânt al ISU Alba, Alex Crișan.
La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
Misiunea pompierilor este în curs de desfășurare. Știre în curs de actualizare.
