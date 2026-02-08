Accident rutier pe A1, în apropiere de Sebeș: Două autoturisme implicate

Accident rutier pe A1:Detașamentul de pompieri Sebeș a intervenit, duminică seara, pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș, la kilometrul 309.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, în accident au fost implicate două autoturisme, fără a fi înregistrate persoane încarcerate.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, care au intervenit pentru asigurarea zonei și evaluarea victimelor.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

Foto: Arhivă

