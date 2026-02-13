Eveniment
UPDATE VIDEO: Accident rutier pe DN1 în Lancrăm. Două mașini s-au lovit. Trafic îngreunat
Un accident rutier s-a petrecut vineri după-amiaza pe DN1 în localitatea Lancrăm. La fața locului acționează forțe de prim ajutor.
Potrivit ISU Alba, sunt implicate două autovehicule.
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical.
Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat.
imagini: ISU Alba
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.