UPDATE VIDEO: Accident rutier pe DN1 în Lancrăm. Două mașini s-au lovit. Trafic îngreunat

acum 2 ore

Un accident rutier s-a petrecut vineri după-amiaza pe DN1 în localitatea Lancrăm. La fața locului acționează forțe de prim ajutor.

Potrivit ISU Alba, sunt implicate două autovehicule.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat.

imagini: ISU Alba

