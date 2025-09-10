VIDEO: Accident rutier cu două autoturisme pe șoseaua de centură din Alba Iulia. Intervin pompierii și echipajele medicale

Un accident rutier a avut loc miercuri, 10 septembrie, în jurul orei 07.40, pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia.

Potrivit reprezentanților ISU Alba, în accidentul rutier au fost implicate două autoturisme. Din primele infromații nu ar exista persoane încarcerate între fiarele autoturismelor implicate.



La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu o autospecială de stingere, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță.

Misiunea pompierilor este în dinamică.

Știre în curs de actualizare.

sursă foto: Cititor alba24.ro.

