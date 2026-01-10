Eveniment
Accident rutier produs pe A1, în zona localității Câlnic. Două persoane rănite
Un accident rutier s-a produs sâmbătă dimineață pe A1, în zona localității Câlnic.
Polițiștii Biroului Poliție Autostrăzi A1 au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe autostrada A1, la kilometrul 295, pe raza localității Câlnic.
Din primele date, în evenimentul rutier au fost implicate un autocamion și o autoutilitară, autocamionul acroșând autoutilitara.
În urma impactului, două persoane au suferit leziuni corporale.
Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.
Foto: Arhivă
