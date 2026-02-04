Elevii echipei de robotică a Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” din Alba Iulia au participat la “First Lego League Challenge”

Elevii echipei de robotică - FUTURE MINDS- a Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” din Alba Iulia, îndrumați de către prof. Roxana Bedelean, au participat la etapa regională a prestigiosului Concurs Internațional “First Lego League Challenge”, au transmis reprezentanții școlii.

First Lego League Challenge este un eveniment care promovează creativitatea, gândirea tehnică și lucrul în echipă în rândul tinerilor pasionați de știință și tehnologie.

Pe parcursul competiției, echipa Future Minds a concurat cu un robot construit din piese Lego, rezolvand diverse misiuni, demonstrând perseverență, ingeniozitate și mult entuziasm.

De asemenea au realizat un proiect de inovare în domeniul arheologiei.

”Participarea le-a oferit elevilor o experiență extrem de valoroasă, din care au învățat lucruri noi și și-au dezvoltat abilitățile tehnice și de colaborare.

Cel mai important, participanții s-au distrat, și-au făcut prieteni noi și s-au întors acasă motivați să muncească și mai mult pentru edițiile viitoare. Pentru echipa Future Minds, fiecare concurs reprezintă un pas important spre performanță.

Echipa este mândră de realizările sale și privește cu entuziasm următoarea provocare!” au precizat reprezentanții Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” din Alba Iulia.

Foto: Școala Mihai Eminescu Alba Iulia

